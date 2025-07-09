Такие оладьи напоминают драники, и их тоже вкуснее всего подавать со сметаной. Рецептом оладий из кабачков и сыра делится 24 Канал со ссылкой на Storinka.

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    Оладьи из кабачков и сыра

    • Время: 30 минут
    • Порции: 4

    Ингредиенты:
    – 300 граммов кабачков;
    – 100 граммов сыра;
    – 1 яйцо;
    – 2 стакана муки;
    – соль, перец – по вкусу.

    Приготовление:

    1. Натрите кабачок на терке, лишнюю жидкость слейте. Натрите сыр на терке.
    2. Переложите массу в миску, добавьте яйцо, сыр и муку. Тогда соль и перец. Смешайте все ингредиенты до однородности.
    3. Жарьте оладьи 3 – 4 минуты с каждой стороны до золотистого цвета. Подавайте со сметаной.

    Приятного аппетита!

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