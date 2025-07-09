Такие оладьи напоминают драники, и их тоже вкуснее всего подавать со сметаной. Рецептом оладий из кабачков и сыра делится 24 Канал со ссылкой на Storinka.

Читайте также Лучше, чем МакДональдз: готовим традиционный американский бургер дома

Оладьи из кабачков и сыра

Время: 30 минут

30 минут Порции: 4

Ингредиенты:

– 300 граммов кабачков;

– 100 граммов сыра;

– 1 яйцо;

– 2 стакана муки;

– соль, перец – по вкусу.

Приготовление:

Натрите кабачок на терке, лишнюю жидкость слейте. Натрите сыр на терке.

Переложите массу в миску, добавьте яйцо, сыр и муку. Тогда соль и перец. Смешайте все ингредиенты до однородности.

Жарьте оладьи 3 – 4 минуты с каждой стороны до золотистого цвета. Подавайте со сметаной.

Приятного аппетита!

Понравился рецепт? Тогда узнайте, как приготовить ленивые драники.