Такие оладьи напоминают драники, и их тоже вкуснее всего подавать со сметаной. Рецептом оладий из кабачков и сыра делится 24 Канал со ссылкой на Storinka.
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Оладьи из кабачков и сыра
- Время: 30 минут
- Порции: 4
Ингредиенты:
– 300 граммов кабачков;
– 100 граммов сыра;
– 1 яйцо;
– 2 стакана муки;
– соль, перец – по вкусу.
Приготовление:
- Натрите кабачок на терке, лишнюю жидкость слейте. Натрите сыр на терке.
- Переложите массу в миску, добавьте яйцо, сыр и муку. Тогда соль и перец. Смешайте все ингредиенты до однородности.
- Жарьте оладьи 3 – 4 минуты с каждой стороны до золотистого цвета. Подавайте со сметаной.
Приятного аппетита!
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