2 вересня, 08:25
2

Як чипси, але смачніше та краще: рецепт сицилійських паличок панелле, який розлітається мережею

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Рецепт сицилійських паличок панелле включає нутове борошно, воду, зелень, спеції, а також оливкову олію для змащування.
  • Ця закуска чудово смакує з супом або салатами.

Ця закуска здатна здивувати навіть досвідчених господинь. Забудьте про шкідливі снеки – тепер ви знатимете куди кращий спосіб перекусити.

Палички панелле на смак нагадують смажену картоплю, однак легші у приготуванні й не потребують стояння біля плити. 24 Канал пропонує втілити цей експеримент за рецептом з TikTok akktapastryy

Які ще закуски є на Сицилії? 


Сицилія омивається морем, тож не дивно, що рибні страви тут в пріоритеті. Однак місцеві господині чудово готують і овочеві закуски, наприклад, капонату – тушковані баклажани з томатами, оливками, селерою та родзинками.

Як приготувати панелле? 

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти
– 100 грамів нутового борошна;
– 300 мілілітрів води;
– зелень;
– сіль та сухий часник;
– оливкова 

Приготування

  1. У сотейнику з’єднуємо воду, борошно та спеції. Ставимо на середній вогонь і, постійно помішуючи, упродовж 3–4 хвилин доводимо суміш до густої консистенції. В центр додаємо подрібнену зелень.
  2. Гарячу масу перекладаємо у форму чи чашку та залишаємо застигати. Я зазвичай ставлю в морозильну камеру на 10 хвилин, поставивши на дерев’яну дощечку.
  3. Після охолодження нарізаємо шматочками, змащуємо з обох боків олією та запікаємо у духовці при температурі 200 градусів близько 30 хвилин, перевертаючи через 20 хвилин.
  4. Подаємо до супу, салатів чи як самостійну закуску. 

Смачного!

Яку ще закуску можна швидко приготувати? 

  • Ніжна намазка з кабачків стане чудовим вибором, коли часу на довгі приготування немає.
  • Для неї потрібні лише плавлений сирок і часник.
  • Вона вражає ніжністю та глибоким смаком. 