Палички панелле на смак нагадують смажену картоплю, однак легші у приготуванні й не потребують стояння біля плити. 24 Канал пропонує втілити цей експеримент за рецептом з TikTok akktapastryy.
Які ще закуски є на Сицилії?
Сицилія омивається морем, тож не дивно, що рибні страви тут в пріоритеті. Однак місцеві господині чудово готують і овочеві закуски, наприклад, капонату – тушковані баклажани з томатами, оливками, селерою та родзинками.
Як приготувати панелле?
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 100 грамів нутового борошна;
– 300 мілілітрів води;
– зелень;
– сіль та сухий часник;
– оливкова
Приготування:
- У сотейнику з’єднуємо воду, борошно та спеції. Ставимо на середній вогонь і, постійно помішуючи, упродовж 3–4 хвилин доводимо суміш до густої консистенції. В центр додаємо подрібнену зелень.
- Гарячу масу перекладаємо у форму чи чашку та залишаємо застигати. Я зазвичай ставлю в морозильну камеру на 10 хвилин, поставивши на дерев’яну дощечку.
- Після охолодження нарізаємо шматочками, змащуємо з обох боків олією та запікаємо у духовці при температурі 200 градусів близько 30 хвилин, перевертаючи через 20 хвилин.
- Подаємо до супу, салатів чи як самостійну закуску.
Смачного!
Яку ще закуску можна швидко приготувати?
- Ніжна намазка з кабачків стане чудовим вибором, коли часу на довгі приготування немає.
- Для неї потрібні лише плавлений сирок і часник.
- Вона вражає ніжністю та глибоким смаком.