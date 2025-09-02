Палички панелле на смак нагадують смажену картоплю, однак легші у приготуванні й не потребують стояння біля плити. 24 Канал пропонує втілити цей експеримент за рецептом з TikTok akktapastryy.

Які ще закуски є на Сицилії?

Сицилія омивається морем, тож не дивно, що рибні страви тут в пріоритеті. Однак місцеві господині чудово готують і овочеві закуски, наприклад, капонату – тушковані баклажани з томатами, оливками, селерою та родзинками.

Як приготувати панелле?

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 100 грамів нутового борошна;

– 300 мілілітрів води;

– зелень;

– сіль та сухий часник;

– оливкова

Приготування:

У сотейнику з’єднуємо воду, борошно та спеції. Ставимо на середній вогонь і, постійно помішуючи, упродовж 3–4 хвилин доводимо суміш до густої консистенції. В центр додаємо подрібнену зелень. Гарячу масу перекладаємо у форму чи чашку та залишаємо застигати. Я зазвичай ставлю в морозильну камеру на 10 хвилин, поставивши на дерев’яну дощечку. Після охолодження нарізаємо шматочками, змащуємо з обох боків олією та запікаємо у духовці при температурі 200 градусів близько 30 хвилин, перевертаючи через 20 хвилин. Подаємо до супу, салатів чи як самостійну закуску.

Смачного!

