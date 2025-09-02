Палочки панелле на вкус напоминают жареную картошку, однако легче в приготовлении и не требуют стояния у плиты. 24 Канал предлагает воплотить этот эксперимент по рецепту из TikTok akktapastryy.

Какие еще закуски есть на Сицилии?

Сицилия омывается морем, поэтому неудивительно, что рыбные блюда здесь в приоритете. Однако местные хозяйки прекрасно готовят и овощные закуски, например, капонату – тушеные баклажаны с томатами, оливками, сельдереем и изюмом.

Как приготовить панелле?

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 100 граммов нутовой муки 100 граммов нутовой муки;

– 300 миллилитров воды;

– зелень;

– соль и сухой чеснок;

– оливковое масло

Приготовление:

В сотейнике соединяем воду, муку и специи. Ставим на средний огонь и, постоянно помешивая, в течение 3–4 минут доводим смесь до густой консистенции. В центр добавляем измельченную зелень. Горячую массу перекладываем в форму или чашку и оставляем застывать. Я обычно ставлю в морозильную камеру на 10 минут, поставив на деревянную дощечку. После охлаждения нарезаем кусочками, смазываем с обеих сторон маслом и запекаем в духовке при температуре 200 градусов около 30 минут, переворачивая через 20 минут. Подаем к супу, салатов или как самостоятельную закуску.

Приятного аппетита!

