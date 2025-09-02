Палочки панелле на вкус напоминают жареную картошку, однако легче в приготовлении и не требуют стояния у плиты. 24 Канал предлагает воплотить этот эксперимент по рецепту из TikTok akktapastryy.
Читайте также Из чего приготовить искусственную черную икру дома: рецепт от Даши Астафьевой
Какие еще закуски есть на Сицилии?
Сицилия омывается морем, поэтому неудивительно, что рыбные блюда здесь в приоритете. Однако местные хозяйки прекрасно готовят и овощные закуски, например, капонату – тушеные баклажаны с томатами, оливками, сельдереем и изюмом.
Как приготовить панелле?
- Время: 40 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 100 граммов нутовой муки 100 граммов нутовой муки;
– 300 миллилитров воды;
– зелень;
– соль и сухой чеснок;
– оливковое масло
Приготовление:
- В сотейнике соединяем воду, муку и специи. Ставим на средний огонь и, постоянно помешивая, в течение 3–4 минут доводим смесь до густой консистенции. В центр добавляем измельченную зелень.
- Горячую массу перекладываем в форму или чашку и оставляем застывать. Я обычно ставлю в морозильную камеру на 10 минут, поставив на деревянную дощечку.
- После охлаждения нарезаем кусочками, смазываем с обеих сторон маслом и запекаем в духовке при температуре 200 градусов около 30 минут, переворачивая через 20 минут.
- Подаем к супу, салатов или как самостоятельную закуску.
Приятного аппетита!
Какую еще закуску можно быстро приготовить?
- Нежная намазка из кабачков станет отличным выбором, когда времени на долгие приготовления нет.
- Для нее нужны только плавленый сырок и чеснок.
- Она поражает нежностью и глубоким вкусом.