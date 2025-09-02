Овочевий паштет – смачний та здоровий спосіб щось перехопити, коли часу зовсім немає. Його можна готувати хоч кожного дня, він ніколи не набридає та подобається навіть дітям.

У сучасному ритмі життя так важливо завжди мати у холодильнику щось смачне та поживне. Паштет з цукіні та сиром – це чудова закуска, з якою перекусу з нетерпінням чекатимуть навіть ваші діти, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії". Цікаво Місячний календар закруток на вересень Як приготувати паштет з цукіні та сиром? Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 4 Інгредієнти:

– 300 грамів цукіні;

– 100 грамів вершкового сиру;

– 100 грамів твердого сиру;

– 2 столові ложки олії;

– сіль, перець та зелень до смаку. Приготування: Цукіні нарізаємо кружечками товщиною приблизно 5 міліметрів. Перекладаємо в миску, додаємо сіль та олію, перемішуємо й залишаємо настоятися пів години. На деко стелимо папір для випікання та викладаємо кружечки цукіні. Запікаємо у духовці, розігрітій до 180 градусів, протягом 15 – 20 хвилин. Після випікання даємо овочам охолонути, перекладаємо їх у чашу блендера, додаємо часник і свіжу зелень, збиваємо до кремової маси. Потім додаємо вершковий і твердий сир та ще раз збиваємо. Подаємо на шматочках хліба чи грінках. Смачного! Які ще є бюджетні і смачні закуски? Варта уваги намазка з кабачків та плавленого сиру.

Вона виходить дуже ніжною та подобається навіть дітям.