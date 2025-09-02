2 вересня, 19:04
Страва сезону: овочевий паштет з цукіні та сиру – господині в захваті від легкості
Основні тези
- Овочевий паштет з цукіні та сиру є смачним та здоровим перекусом.
- Страва підходить для щоденного вживання та популярна серед дітей.
Овочевий паштет – смачний та здоровий спосіб щось перехопити, коли часу зовсім немає. Його можна готувати хоч кожного дня, він ніколи не набридає та подобається навіть дітям.
У сучасному ритмі життя так важливо завжди мати у холодильнику щось смачне та поживне. Паштет з цукіні та сиром – це чудова закуска, з якою перекусу з нетерпінням чекатимуть навіть ваші діти, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".
Як приготувати паштет з цукіні та сиром?
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 300 грамів цукіні;
– 100 грамів вершкового сиру;
– 100 грамів твердого сиру;
– 2 столові ложки олії;
– сіль, перець та зелень до смаку.
Приготування:
- Цукіні нарізаємо кружечками товщиною приблизно 5 міліметрів.
- Перекладаємо в миску, додаємо сіль та олію, перемішуємо й залишаємо настоятися пів години.
- На деко стелимо папір для випікання та викладаємо кружечки цукіні. Запікаємо у духовці, розігрітій до 180 градусів, протягом 15 – 20 хвилин.
- Після випікання даємо овочам охолонути, перекладаємо їх у чашу блендера, додаємо часник і свіжу зелень, збиваємо до кремової маси.
- Потім додаємо вершковий і твердий сир та ще раз збиваємо.
- Подаємо на шматочках хліба чи грінках.
Смачного!
Які ще є бюджетні і смачні закуски?
- Варта уваги намазка з кабачків та плавленого сиру.
- Вона виходить дуже ніжною та подобається навіть дітям.