11 березня, 22:20
За копійки, а смак як із дитинства: як спекти печиво "Язички" на майонезі

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Печиво "Язички" готується з майонезу та маргарину, що надає йому розсипчасту текстуру.
  • Для зберігання печива рекомендується використовувати матеріали, що захищають від висихання, і зберігати за кімнатної температури до трьох тижнів або заморозити до дванадцяти місяців.

Печиво "Язички" добре знайоме багатьом. Це ностальгія за дитинством, коли нишком крали ще гаряче печиво з деко, яке мама щойно спекла.

Його люблять не тільки за смак, тісто замішується швидко та просто. Майонез і маргарин у цьому рецепті дають ту саму розсипчасту текстуру, печиво виходить легким, ніжним і добре зберігається кілька днів, інформує фудблогерка Вікторія Козіна

Як спекти пісочне печиво "Язички"? 

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 4 

Інгредієнти: 
– 500 грамів пшеничного борошна; 
– 1 куряче яйце; 
– 10 грамів ванільного цукру; 
– 200 грамів маргарину; 
– 300 грамів майонезу; 
– 50 грамів кукурудзяного крохмалю; 
– 10 грамів розпушувача; 
– 1 грам солі. 

Приготування

  1. М’який маргарин наріжте кубиками. У велику миску розбийте яйце, додайте цукор, ванільний цукор і дрібку солі.
  2. Потім покладіть маргарин або масло, влийте майонез, всипте борошно, кукурудзяний крохмаль і розпушувач.
  3. Усе добре збийте міксером, щоб вийшло м’яке й еластичне тісто.
  4. Духовку розігрійте до 180 градусів, а деко застеліть пергаментом. Перекладіть тісто в кондитерський мішок або використайте щільний пакет, відрізавши куточок.
  5. Відсадіть печиво на деко смужками завдовжки 4 – 6 сантиметрів і випікайте 15 – 20 хвилин. 

Як зберігати домашнє печиво? 

Домашнє печиво найкраще запакувати у матеріали, які добре захищають його від висихання й сторонніх запахів, пише Usda. Для цього підходять харчова плівка, пергаментний папір, целофанові пакети, вощений папір або алюмінієва фольга.

Головне – обирати лише той варіант, що безпечний для контакту з продуктами. До того ж прозоре пакування дає змогу зберегти свіжість і водночас показати, який вигляд має випічка. 

За кімнатної температури домашнє печиво або іншу суху випічку можна тримати приблизно 2 – 3 тижні. У холодильнику цей термін подовжується до двох місяців. Якщо ж випічку заморозити, вона здатна зберігати якість значно довше – орієнтовно від восьми до дванадцяти місяців. 

Окремо варто зважати на вологі десерти. Наприклад, чізкейк або лимонні батончики не залишають надовго без холоду. У холодильнику їх зазвичай зберігають до 7 днів.

