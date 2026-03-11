За копійки, а смак як із дитинства: як спекти печиво "Язички" на майонезі
- Печиво "Язички" готується з майонезу та маргарину, що надає йому розсипчасту текстуру.
- Для зберігання печива рекомендується використовувати матеріали, що захищають від висихання, і зберігати за кімнатної температури до трьох тижнів або заморозити до дванадцяти місяців.
Печиво "Язички" добре знайоме багатьом. Це ностальгія за дитинством, коли нишком крали ще гаряче печиво з деко, яке мама щойно спекла.
Його люблять не тільки за смак, тісто замішується швидко та просто. Майонез і маргарин у цьому рецепті дають ту саму розсипчасту текстуру, печиво виходить легким, ніжним і добре зберігається кілька днів, інформує фудблогерка Вікторія Козіна.
Не пропустіть Культовий десерт на Великдень, збережіть, щоб не загубити: печемо сирник "Сльози ангела"
Як спекти пісочне печиво "Язички"?
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 500 грамів пшеничного борошна;
– 1 куряче яйце;
– 10 грамів ванільного цукру;
– 200 грамів маргарину;
– 300 грамів майонезу;
– 50 грамів кукурудзяного крохмалю;
– 10 грамів розпушувача;
– 1 грам солі.
Робимо неймовірне печиво "з минулого": відео
Приготування:
- М’який маргарин наріжте кубиками. У велику миску розбийте яйце, додайте цукор, ванільний цукор і дрібку солі.
- Потім покладіть маргарин або масло, влийте майонез, всипте борошно, кукурудзяний крохмаль і розпушувач.
- Усе добре збийте міксером, щоб вийшло м’яке й еластичне тісто.
- Духовку розігрійте до 180 градусів, а деко застеліть пергаментом. Перекладіть тісто в кондитерський мішок або використайте щільний пакет, відрізавши куточок.
- Відсадіть печиво на деко смужками завдовжки 4 – 6 сантиметрів і випікайте 15 – 20 хвилин.
Як зберігати домашнє печиво?
Домашнє печиво найкраще запакувати у матеріали, які добре захищають його від висихання й сторонніх запахів, пише Usda. Для цього підходять харчова плівка, пергаментний папір, целофанові пакети, вощений папір або алюмінієва фольга.
Головне – обирати лише той варіант, що безпечний для контакту з продуктами. До того ж прозоре пакування дає змогу зберегти свіжість і водночас показати, який вигляд має випічка.
За кімнатної температури домашнє печиво або іншу суху випічку можна тримати приблизно 2 – 3 тижні. У холодильнику цей термін подовжується до двох місяців. Якщо ж випічку заморозити, вона здатна зберігати якість значно довше – орієнтовно від восьми до дванадцяти місяців.
Окремо варто зважати на вологі десерти. Наприклад, чізкейк або лимонні батончики не залишають надовго без холоду. У холодильнику їх зазвичай зберігають до 7 днів.
Що смачного приготувати?
Вам точно сподобається торт "Пломбір", який можна приготувати на сковорідці.
А ще спробуйте капусняк, який може позмагатися навіть з улюбленим борщем.