3 березня, 23:21
3

Три чорних банани – і все готово: як приготувати апетитний пиріг на пательні

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Перестиглі банани можна використовувати для приготування пирога на сковорідці, змішуючи їх із борошном, какао та іншими інгредієнтами.
  • Чорні банани також можна перетворити на пюре для використання в тісті або зробити з них домашнє морозиво, соус чи заморозити для швидких десертів.

Перестиглі банани не обов’язково викидати – з них виходить ароматний домашній десерт. Духовка для цього не потрібна – буде цілком достатньо сковорідки.

Цей пиріг готується швидко, а смак виходить насиченим внаслідок карамелізованих бананів і какао, повідомляє ютуб Ґаздиня. Ви будете готувати його щодня! 

Як приготувати пиріг з бананами? 

  • Час: 25 хвилин
  • Порцій: 4 

Інгредієнти: 
– 25 грамів вершкового масла; 
– 2 столові ложки цукру; 
– 3 банани; 
– 130 грамів борошна; 
– 10 грамів какао; 
– 1 пакетик порошку до печива; 
– 50 грамів цукру; 
– дрібка солі; 
– 1 яйце; 
– 100 мілілітрів молока; 
– 150 мілілітрів олії.

Робимо смачний пиріг на пательні: відео

Приготування: 

  1. На сковорідці розтопіть вершкове масло, всипте 2 столові ложки цукру й дайте йому карамелізуватися. Вимкніть нагрів, викладіть банани, розрізані вздовж, і залиште охолонути.
  2. Окремо змішайте борошно, какао, 50 грамів цукру, порошок до печива та дрібку солі, додайте яйце, влийте тепле молоко й олію та перемішайте до однорідності.
  3. Вилийте тісто на банани, накрийте кришкою й випікайте на тихому вогні 20 хвилин, потім обережно переверніть пиріг і допікайте ще 5 хвилин. 

Як ще можна використати чорні банани? 

Можна перетворити їх на пюре, повідомляє Bhg. Розім’яти виделкою – і маєте натуральний підсолоджувач без зайвих слів. Це пюре йде в тісто для млинців, оладок, кексів, печива, вафель – замість частини цукру і навіть частини жиру, бо банан дає вологість. 

Також чорні банани ідеальні для домашнього морозива: збити з йогуртом або молоком, кинули жменю ягід чи горіхів – і в морозилку. 

З банана також можна зробити соус до каші або сирників: на сковорідці розігріти трохи масла, покласти бананове пюре, додали дрібку солі, краплю лимонного соку – і отримали густу карамельну підливу. 

Якщо банани вже зовсім м’які – наріжте кружальцями, заморозьте, складіть у пакет – чудовий запас для швидких десертів та напоїв.

