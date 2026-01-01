Просто майонез змішати з борошном: шедевральні пиріжки за 5 хвилин

Після святкових приготувань довго стояти біля плити бажання навряд чи хтось має. Тому на допомогу прийдуть прості рецепти, які зекономлять багато часу та зусиль.

Коли потрібно приготувати швидкий сніданок або елементарний перекус – просто змішайте борошно з майонезом! Ви здивуєтеся, але це просто неймовірно смачно, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Господинька".

Варто знати Вже викидати чи ще постоять до завтра: скільки часу зберігаються новорічні салати

Як приготувати смачні пиріжки з простих інгредієнтів?

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 200 мілілітрів йогурту або кефіру;

– дрібка солі;

– 3 столові ложки майонезу;

– 320 грамів борошна;

– 1 чайна ложка розпушувача.

Корисний рецепт на кожен день / Фото "Господинька"

Приготування:

Йогурт змішуємо з майонезом, злегка солимо. Додаємо просіяне борошно з розпушувачем і добре перемішуємо. Ділимо тісто на 4 кульки, накриваємо та залишаємо відпочити на 10 хвилин. Кульки розкатуємо у коржі та смажимо на пательні до золотистості. Подаємо з улюбленим соусом.

Навіщо у випічці використовують майонез?

Завдяки майонезу жир у тісті розподіляється дуже рівномірно. Завдяки цьому тісто виходить ніжним та буквально тане у роті, підказує WP Kuchnia.

А ще майонез чудово підсилює дію розпушувача. Про смаковий акцент також варто згадати – з ним пиріжки завжди смакують краще.

Що смачного приготувати?