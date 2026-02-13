Укр Рус
13 лютого, 11:43
Що приготувати замість звичайних пиріжків з картоплею: простий рецепт з фаршем

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Пиріжки з картопляним тістом та фаршем готуються просто і швидко, та підходять для вечері або як ситна страва.
  • Оптимальний фарш для начинки – це суміш свинини і яловичини у співвідношенні 50 на 50 або 60 на 40 для збалансованого смаку і структури.

Звичайні пиріжки з картоплею готують часто – але є цікавіший варіант. Це чудова можливість урізноманітнити буденність без зайвих зусиль.

Ці нові пиріжки швидко смажаться, добре тримають форму й виходять рум’яними, повідомляє "Господинька". Вони підійдуть і для вечері, і для швидкого перекусу, коли часу і бажання щось готувати просто немає. 

Як приготувати пиріжки з картопляними тістом та фаршем? 

  • Час: 45 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти
картопляне тісто: 
– 5 відварених картоплин; 
– 1 чайна ложка солі; 
– 20 грамів вершкового масла; 
– 1 яйце; 
– 1 пучок петрушки; 
– 200–220 грамів пшеничного борошна; 
– 1 чайна ложка розпушувача;
начинка
– 350 грамів фаршу; 
– 2 цибулини; 
– сіль – до смаку; 
– спеції – до смаку; 
– 1 чайна ложка солодкої паприки; 
– 1 червоний перець; 
– 1 пучок зеленої цибулі; 
– 1 чайна ложка томатного соусу; 
– олія – для обсмажування.

Легко та дуже смачно / Колаж 24 Каналу

Приготування

  1. Картоплю очистіть, наріжте шматочками та відваріть у підсоленій воді до готовності.
  2. Злийте воду, перетворіть на пюре разом із сіллю та вершковим маслом.
  3. Додайте яйце й дрібно нарізану петрушку, перемішайте.
  4. Просійте борошно з розпушувачем і замісіть м’яке тісто руками. Перекладіть його в миску, накрийте харчовою плівкою та поставте в холодильник приблизно на 20 хвилин.
  5. Для начинки на сковороді розігрійте олію, викладіть фарш і, помішуючи, обсмажуйте до зміни кольору. Додайте дрібно нарізану цибулю та готуйте до прозорості.
  6. Всипте сіль, паприку й спеції, перемішайте.
  7. Червоний перець і зелену цибулю наріжте дрібними кубиками, додайте до фаршу та перемішайте. Наприкінці введіть томатний соус, ще раз перемішайте й зніміть із вогню. Дайте начинці охолонути. Тісто розділіть на 4 частини й сформуйте кульки.
  8. Першу кульку розкачайте в корж, розріжте на 4 трикутники та на кожен викладіть начинку.
  9. Другу кульку розкачайте в такий самий корж, накрийте ним начинку, притисніть тісто між порціями фаршу та розріжте на окремі трикутники. Краї притисніть виделкою, щоб щільно з’єднати. Так само підготуйте вироби з решти тіста. На сковороді розігрійте олію та обсмажуйте з обох боків до рум’яної золотистої скоринки. Подавайте гарячими. 

Який фарш найкращий? 

Свинина дає соковитість і насичений смак, пише Kobieta. Вона жирніша, тому підходить для котлет, тефтель, голубців. Якщо фарш лише зі свинини – страва буде м’якою, але може вийти занадто важкою. 

Яловичина щільніша, ароматніша, добре тримає форму. Вона ідеальна для бургерів і соусів до пасти, але сама по собі може бути сухуватою. Найбільш збалансований варіант – суміш свинини та яловичини у співвідношенні приблизно 50 на 50 або 60 на 40. Такий фарш має і соковитість, і структуру. Саме його часто використовують для домашніх котлет і пельменів. 

Курятина – легший варіант. Фарш із філе буде сухим, тому краще обирати м’ясо зі стегна або змішувати його з невеликою кількістю свинини. 

Варто звертати увагу не лише на вид м’яса, а й на вміст жиру. Оптимально – 15–20 %. Занадто пісний фарш втратить соковитість, надто жирний – "попливе". Добрий фарш має рівномірний колір, без сірих плям і різкого запаху. І якщо є можливість – краще перемолоти м’ясо самостійно. Так точно зрозуміло, з чого готувати.

