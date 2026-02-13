Що приготувати замість звичайних пиріжків з картоплею: простий рецепт з фаршем
- Пиріжки з картопляним тістом та фаршем готуються просто і швидко, та підходять для вечері або як ситна страва.
- Оптимальний фарш для начинки – це суміш свинини і яловичини у співвідношенні 50 на 50 або 60 на 40 для збалансованого смаку і структури.
Звичайні пиріжки з картоплею готують часто – але є цікавіший варіант. Це чудова можливість урізноманітнити буденність без зайвих зусиль.
Ці нові пиріжки швидко смажаться, добре тримають форму й виходять рум’яними, повідомляє "Господинька". Вони підійдуть і для вечері, і для швидкого перекусу, коли часу і бажання щось готувати просто немає.
Як приготувати пиріжки з картопляними тістом та фаршем?
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
картопляне тісто:
– 5 відварених картоплин;
– 1 чайна ложка солі;
– 20 грамів вершкового масла;
– 1 яйце;
– 1 пучок петрушки;
– 200–220 грамів пшеничного борошна;
– 1 чайна ложка розпушувача;
начинка:
– 350 грамів фаршу;
– 2 цибулини;
– сіль – до смаку;
– спеції – до смаку;
– 1 чайна ложка солодкої паприки;
– 1 червоний перець;
– 1 пучок зеленої цибулі;
– 1 чайна ложка томатного соусу;
– олія – для обсмажування.
Приготування:
- Картоплю очистіть, наріжте шматочками та відваріть у підсоленій воді до готовності.
- Злийте воду, перетворіть на пюре разом із сіллю та вершковим маслом.
- Додайте яйце й дрібно нарізану петрушку, перемішайте.
- Просійте борошно з розпушувачем і замісіть м’яке тісто руками. Перекладіть його в миску, накрийте харчовою плівкою та поставте в холодильник приблизно на 20 хвилин.
- Для начинки на сковороді розігрійте олію, викладіть фарш і, помішуючи, обсмажуйте до зміни кольору. Додайте дрібно нарізану цибулю та готуйте до прозорості.
- Всипте сіль, паприку й спеції, перемішайте.
- Червоний перець і зелену цибулю наріжте дрібними кубиками, додайте до фаршу та перемішайте. Наприкінці введіть томатний соус, ще раз перемішайте й зніміть із вогню. Дайте начинці охолонути. Тісто розділіть на 4 частини й сформуйте кульки.
- Першу кульку розкачайте в корж, розріжте на 4 трикутники та на кожен викладіть начинку.
- Другу кульку розкачайте в такий самий корж, накрийте ним начинку, притисніть тісто між порціями фаршу та розріжте на окремі трикутники. Краї притисніть виделкою, щоб щільно з’єднати. Так само підготуйте вироби з решти тіста. На сковороді розігрійте олію та обсмажуйте з обох боків до рум’яної золотистої скоринки. Подавайте гарячими.
Який фарш найкращий?
Свинина дає соковитість і насичений смак, пише Kobieta. Вона жирніша, тому підходить для котлет, тефтель, голубців. Якщо фарш лише зі свинини – страва буде м’якою, але може вийти занадто важкою.
Яловичина щільніша, ароматніша, добре тримає форму. Вона ідеальна для бургерів і соусів до пасти, але сама по собі може бути сухуватою. Найбільш збалансований варіант – суміш свинини та яловичини у співвідношенні приблизно 50 на 50 або 60 на 40. Такий фарш має і соковитість, і структуру. Саме його часто використовують для домашніх котлет і пельменів.
Курятина – легший варіант. Фарш із філе буде сухим, тому краще обирати м’ясо зі стегна або змішувати його з невеликою кількістю свинини.
Варто звертати увагу не лише на вид м’яса, а й на вміст жиру. Оптимально – 15–20 %. Занадто пісний фарш втратить соковитість, надто жирний – "попливе". Добрий фарш має рівномірний колір, без сірих плям і різкого запаху. І якщо є можливість – краще перемолоти м’ясо самостійно. Так точно зрозуміло, з чого готувати.
Які рецепти варто спробувати?
Печиво "Червоний оксамит" стане чудовою нагодою смачно почаювати.
А ще можна влаштувати собі свято та зробити легендарний пляцок "Пані Валевська".