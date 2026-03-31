Тісто "600" дає ідеальний результат: рецепт "правильних пиріжків", які не черствіють
- Рецепт "правильних пиріжків" передбачає використання теплого молока, живих дріжджів, цукру, солі, яєць, олії, борошна та розпушувача.
- Молоко в тісті можна замінити на теплу воду для легшої структури, а для додаткової ніжності варто додати ложку олії або трохи більше масла.
Пиріжки рідко готують "на один раз". Якщо вже замішувати тісто, то зазвичай одразу з розрахунком, що частина піде ще гарячою зі столу, але хоч кілька збережеться і на потім.
Саме тому добрий рецепт тіста тут вирішує майже все, повідомляє "Господинька". Щоб воно не було важким, не пересихало після духовки й залишалося м’яким навіть наступного дня, важливий не лише склад, а й сам спосіб замішування.
Як приготувати "Правильні пиріжки"?
- Час: 1 година
Порцій: 4
Інгредієнти:
– 250 мілілітрів теплого молока;
– 30 грамів цукру;
– 20 грамів живих дріжджів;
– 1 чайна ложка солі;
– 2 яйця;
– 80 мілілітрів олії;
– 500 грамів борошна;
– 1 чайна ложка розпушувача;
– відварена картопля;
– смажені гриби з цибулею;
– 1 яєчний жовток;
– 1 столова ложка молока.
Смак, який захочеться повторити / Фото unsplash
Приготування:
- Тепле молоко змішайте з цукром і дріжджами.
- Потім додайте сіль, яйця та олію, усе перемішайте. Частинами просійте борошно разом із розпушувачем і замісіть тісто руками.
- Перекладіть його в миску, змащену олією, накрийте харчовою плівкою та залиште на 1 годину. Для начинки відварену картоплю перетворіть на пюре.
- Гриби обсмажте з цибулею, після чого змішайте з картоплею.
- Тісто поділіть на шматочки й сформуйте кульки, накрийте їх харчовою плівкою. Із кульок розкачайте коржики, викладіть начинку та сформуйте пиріжки, добре защипуючи краї.
- Перекладіть їх на деко для випікання, застелене пергаментом.
- Змастіть збитим жовтком із молоком і випікайте в розігрітій до 200 градусів духовці приблизно 20 хвилин.
Що можна влити у тісто замість молока?
Якщо замінити молоко на воду, тісто виходить легшим, пише Fifth. Воно швидше підходить, дріжджі працюють активніше, а сама структура часто стає рівнішою. Особливо це помітно у простому домашньому тісті, де важливо, щоб пиріжки добре піднялися й не були надто щільними. Молоко, навпаки, додає м’якості, але водночас робить тісто трохи більш насиченим і навіть важчим, якщо його забагато.
Замінювати потрібно без складних перерахунків – у тій самій кількості. Якщо в рецепті вказано 250 мілілітрів молока, беруть 250 мілілітрів теплої води. Єдине правило – вода має бути не гарячою, а приємно теплою, щоб дріжджі не втратили активність. Інколи до води додають ложку олії або трохи більше масла, бо молоко все ж дає тісту додаткову ніжність, і цей баланс варто компенсувати.
