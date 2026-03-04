Пісні чебуреки розривають всі тренди: це виходить смачніше за класику

Чебуреки – це порція насолоди, встояти перед якою просто неможливо. І якщо трішки постаратися, то насолодитися ними можна навіть у піст!

Ці неймовірні чебуреки вам захочеться повторювати навіть тоді, коли не буде жодних продуктових обмежень. Картопля та гриби – це неймовірне поєднання, яке перетворює на шедевр будь-яку страву, розповідає портал "Господинька".

Як приготувати смачні пісні чебуреки?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

тісто:

– 250 мілілітрів води;

– пів чайної ложки солі;

– 1 столова ложка олії;

– 1 чайн ложка оцту;

– 500 грамів борошна;

начинка:

– 3 картоплини;

– 250 грамів печериць;

– 1 цибуля;

– сіль, перець, сушений часник до смаку;

– 1 столова ложка олії.

Улюблені чебуреки, які можна завжди / Фото "Господинька"

Приготування:

У воду додаємо сіль, олію та оцет, добре перемішуємо. Поступово додаємо просіяне борошно і замішуємо тісто, залишаємо "відпочити" на 15 – 20 хвилин. Картоплю натираємо, цибулю та гриби дрібно нарізаємо. Додаємо до начинки усі спеції, за бажанням можна злегка обсмажити. Відщипуємо шматочки тіста, розкочуємо, викладаємо начинку та защипаємо краї. Смажимо в гарячій олії по 4 – 5 хвилин з кожного боку, у процесі поливаємо олією – так вони стануть пухирчатими та хрусткими.

Як зробити начинку з капусти?

Для капусти найкраще працює поєднання текстур: візьміть квашену та свіжу капусту в рівних пропорціях. Свіжу дрібно нашаткуйте та припустіть на сковорідці з вершковим маслом до м'якості, а квашену – добре промийте, відіжміть від розсолу та протушкуйте окремо з дрібкою цукру та кмину, радить Smakosze.

Змішування цих двох видів дає той самий багатий «бабусин» смак із приємною кислинкою та ніжним ароматом, який неможливо отримати з одного виду капусти. Щоб начинка стала по-справжньому розкішною, додайте до неї золотисту засмажку з цибулі та тертої моркви, приготовану на нерафінованій олії. Обов’язково всипте щедру дрібку меленого чорного перцю та трохи копченої паприки.

Якщо хочеться ситності, в готову масу можна покришити зварене вкруту яйце або додати жменю підсмажених лісових грибів, що зробить вареники головною зіркою столу.

