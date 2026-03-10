Цей капусняк і з борщем позмагається: пісний рецепт дуже смачного супу

Капусняк – це суп, чий зірковий час припадає на період посту. Воно й не дивно, адже легкість приготування поєднується з чудовим смаком та ситністю.

Капусняк – це традиційний український суп, який завжди буде дореним на вашому столі. А якщо знайти правильний рецепт, то він може смакувати не гірше за улюблений борщ, розповідає портал Shuba.

Як приготувати смачний капусняк?

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 2,5 літра води;

– 200 грамів квашеної капусти;

– 200 грамів білоголової капусти;

– 50 грамів пшона;

– 5 картоплин;

– 1 морква;

– 1 цибуля;

– 2 зубчики часнику;

– 50 мілілітрів томатного соусу;

– сіль та перець до смаку;

– лавровий лист;

– 3 горошни духмяного перцю;

– гілочка кропу;

– 30 мілілітрів соняшникової олії.

Смачний та апетитний капусняк

Приготування:

Закип’ятіть у великій каструлі воду. Очищену картоплю наріжте кубиками, всипте в окріп і варіть 5 хвилин. Тим часом ретельно промийте пшоно, обдайте його окропом, щоб прибрати гіркоту, та додайте до картоплі ще на 5 – 7 хвилин. Далі підготуйте капусту: свіжу наріжте тонкою соломкою, а квашену (якщо надто кисла — промийте й відіжміть) відправте слідом у каструлю. Поки овочі варяться, зробіть засмажку: обсмажте кубики цибулі до м’якості, додайте терту моркву і пасеруйте 5 хвилин. Влийте томатний соус, протушкуйте суміш ще кілька хвилин і перекладіть її в загальний котел. На завершення посоліть, поперчіть страву, додайте лавровий лист, запашний перець, подрібнений кріп та часник. Проваріть хвилину, вимкніть вогонь і дайте капусняку настоятися під кришкою 10 хвилин. Подавайте гарячим, прикрасивши свіжою зеленню.

Як збалансувати кислоту капусти?

Додавання невеликої кількості цукру в томатну засмажку – це перевірений кулінарний прийом, який працює на контрасті смаків, розповідає Haps.

Оскільки квашена капуста та томатний соус мають високий рівень природної кислоти, цукор виступає в ролі м’якого нейтралізатора, що помʼякшує гострі нотки та робить страву більш гармонійною. Це не перетворює суп на солодку страву, а лише підкреслює природний смак овочів, надаючи капусняку глибини та насиченості, якої важко досягти лише сіллю чи спеціями.

