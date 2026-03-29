Що спекти на Великдень: новий шоколадний пляцок від Лесі Кравецької
- Пляцок "Веселка" від Лесі Кравецької має шоколадні коржі з трьома кольоровими сирними шарами та готується за 1 годину.
- Справжнє вершкове масло можна перевірити, поклавши на розігріту сковорідку або розчинивши у воді з йодом.
Цей пляцок одразу привертає увагу розрізом – між шоколадними коржами видно три кольорові сирні шари, і саме в цьому його головний ефект. Попри святковий вигляд, готується він напрочуд просто.
Окремо варто звернути увагу на поєднання текстур. Шоколадна основа залишається м’якою й вологою, повідомляє на своєму ютуб-каналі Наталія Кравецька. Сирний прошарок нагадує ніжний холодний крем із різними смаками в одному шматку.
Як приготувати пляцок "Веселка"?
- Час: 1 година
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 250 грамів борошна;
– 8 грамів харчової соди;
– 60 грамів какао;
– 2 яйця;
– 3 грами солі;
– 280 грамів цукру;
– 20 грамів ванільного цукру;
– 60 мілілітрів олії;
– 60 грамів вершкового масла жирністю 82%;
– 280 мілілітрів кислого молока або кефіру;
– 15 мілілітрів столового 9% оцту;
– 1 кілограм 200 грамів кисломолочного сиру;
– 300 грамів згущеного молока;
– 500 мілілітрів вершків;
– 3 пачки желе різних кольорів;
– 3 чайні ложки швидкорозчинного желатину;
– 450 мілілітрів кип’ятку.
Приготування:
- Спочатку приготуйте шоколадний корж. У миску просійте борошно, додайте харчову соду та какао, яке також треба просіяти через дрібне сито, а грудочки розтерти ложкою. Усе добре перемішайте.
- В окрему миску викладіть яйця, додайте сіль, цукор, ванільний цукор, олію, розтоплене й охолоджене вершкове масло та кисле молоко або кефір.
- Перемішайте до однорідності, всипте суху суміш і знову добре перемішайте. Наприкінці влийте оцет. Тісто вийде досить рідким.
- Дно форми розміром 36 на 28 сантиметрів застеліть пергаментом, за потреби злегка закріпіть його маслом.
- Вилийте тісто у форму, розрівняйте лопаткою, щоб шар був однаковим по всій площі, і випікайте на середньому рівні духовки в режимі "верх–низ" без конвекції приблизно 25 хвилин за температури 180 градусів.
- Готовий корж повністю охолодіть і розріжте на дві частини розміром 18 на 28 сантиметрів. Далі приготуйте сирний прошарок.
- До кисломолочного сиру додайте згущене молоко та вершки, після чого подрібніть усе занурювальним блендером до кремоподібної однорідної маси.
- Розділіть її на три приблизно однакові частини. Окремо приготуйте кожен желейний шар.
- В одну миску всипте першу пачку желе, додайте 1 чайну ложку швидкорозчинного желатину, влийте 150 мілілітрів кип’ятку, перемішайте до розчинення й охолодіть.
- З’єднайте цю масу з однією частиною сирної основи та ще раз перебийте блендером до однорідності. Один корж викладіть у форму або кулінарну рамку нижньою стороною догори, зверху вилийте перший сирно-желейний шар, розрівняйте й поставте в холодильник на кілька хвилин для стабілізації.
- Так само приготуйте другий шар із другої пачки желе та другої частини сирної маси, викладіть його зверху, розрівняйте й знову ненадовго поставте в холодильник.
- Потім аналогічно приготуйте третій шар із третьої пачки желе та останньої частини сирної маси, але приблизно 100 грамів цієї маси залиште для верхнього покриття. Третій шар вилийте у форму й акуратно розрівняйте.
- Зверху покладіть другий корж нижньою стороною до сирної маси, злегка притисніть долонею, після чого розподіліть тонким шаром відкладені 100 грамів сирної маси.
- Накрийте пляцок харчовою плівкою й поставте в холодильник на 6 – 8 годин для повної стабілізації.
- Розмір готового пляцка – 18 на 28 сантиметрів, вага – приблизно 3,5 кілограма, висота – близько 8 сантиметрів.
Як перевірити справжність масла вдома?
Розігріта сковорідка по-різному реагує на натуральне вершкове масло і продукт із домішками, пише Іnformator Якщо покласти невеликий шматочок на гарячу поверхню, справжнє масло швидко й рівномірно тане. Маргарин або суміш із замінниками зазвичай поводяться інакше – починають шипіти, бризкати й розлітатися по сковорідці.
Перевірити продукт можна і ще одним способом – за допомогою води та йоду. Для цього масло розчиняють у воді й додають 1 – 2 краплі йоду. Якщо через певний час рідина не змінює колір і в ній не видно виразних слідів йоду, це може свідчити про натуральний склад. Якщо ж суміш набуває коричнюватого відтінку, є ймовірність, що перед вами не натуральне вершкове масло.
