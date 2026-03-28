Ніжнішого чизкейка ви у житті не їли: "сільський" рецепт на пів кілограма сиру

Чизкейк – це той десерт, який завжди зникає до найменшого шматочка. Він не надто складний у приготуванні, а результат дарує дійсно божественний.

Це ідеальний чизкейк до чаю, з яким ви більше ніколи не будете турбуватися про смаколик. "Сільський" рецепт дозволяє зробити його без зусиль, а результат виходить таким самим дивовижним, як і в оригінальному виконанні, розповідає "Смакуємо".

Як приготувати "сільський" чизкейк?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 8

Інгредієнти:

– 500 грамів кисломолочного сиру;

– 3 яйця;

– 80 грамів цукру;

– 150 грамів сметани;

– 50 грамів манної крупи;

– 25 грамів кокосової стружки;

– 150 грамів малинового джему;

– лимонна цедра до смаку;

– 1 чайна ложка розпушувача;

– дрібка солі;

– вершкове масло для змащування форми.

Смаколик, який зʼїдають за лічені хвилини / Фото "Смакуємо"

Приготування:

У глибокій ємності зʼєднайте домашній сир, свіжі яйця, цукор, сметану та дрібку солі. За допомогою блендера перебийте всі інгредієнти до стану шовковистої однорідної маси без грудочок. Після цього всипте манну крупу, ароматну кокосову стружку, лимонну цедру та розпушувач. Ретельно все перемішайте і залиште суміш на 10 – 15 хвилин. Форму для випікання щедро змажте вершковим маслом. Викладіть приблизно половину підготовленої сирної маси, рівномірно її розрівнюючи. Зверху розподіліть шар малинового джему, після чого обережно накрийтe його рештою тіста. Поставте майбутню запіканку в розігріту до 180 градусів духовку та випікайте протягом 50 – 55 хвилин, поки поверхня не стане апетитно золотистою. Готову запіканку обов'язково вийміть із печі та дайте їй повністю охолонути прямо у формі перед тим, як нарізати.

Який сир обрати для чизкейка?

Для приготування класичного чизкейка найкраще обирайте м’який вершковий сир типу "Філадельфія". Його головна особливість – високий вміст жиру та відсутність зернистості, що дозволяє отримати ту саму легендарну кремову текстуру, яка буквально тане в роті, радить Ania Starmach.

У будь-якому разі обирайте сир із жирністю не менше 60 – 70%, оскільки саме жир відповідає за стабільність чизкейка після випікання.

