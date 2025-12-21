Укр Рус
21 грудня, 22:02
3

Більше не будете смажити рибу на Святвечір: унікальне запікання без панірування і зайвих спецій

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • На Святвечір рекомендується готувати дорадо у солі, щоб підкреслити смак риби без зайвих спецій.
  • Потрібно використовувати свіжу рибу з яскравими і чистими очима, а також перевірити якість риби легким натисканням. 

Святвечір має свої правила – одне з яких обов’язкові рибні страви на столі. Вона поєднує пісну традицію та має особливий смак, який доповнить інші смаколики.

Коли мова йде про рибу, важливо обрати спосіб приготування, який підкреслює смак, а не перевантажує його спеціями чи складними техніками, повідомляє 24 Канал з посиланням на Beszamel. Якщо ви хоч раз спробуєте дорадо у солі – по-іншому вже не захочете її готувати. 

Як приготувати дорадо у солі? 

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– пів пучка кропу; 
– 3 очищені зубчики часнику; 
– 1 кілограм крупної солі; 
– морської або кам’яної; 
– 4 яєчні білки; 
– 1 дорадо; 
– 2 сантиметри свіжого кореня імбиру; 
– 2 столові ложки оливкової олії; 
– 1 органічний лимон; 
– 1 чайна ложка сушеного чебрецю; 
– пів пучка петрушки. 

Оригінальний варіант святкової риби / Фото Unsplash

Приготування

  1. Духовку розігрійте до 220 градусів у режимі з вентилятором, деко застеліть пергаментним папером.
  2. Для соляної скоринки подрібніть кріп і часник у кухонному комбайні, додайте сіль і перемішайте.
  3. Яєчні білки збийте до стійких піків, перекладіть у соляну суміш і обережно з’єднайте до однорідності. Рибу ретельно промийте всередині та зовні, обсушіть паперовими рушниками. Імбир очистіть, дрібно натріть і змішайте з оливковою олією, лимон наріжте тонкими скибочками.
  4. Отриманою імбирно-оливковою сумішшю змастіть рибу зовні й усередині, після чого начиніть її лимоном, чебрецем і петрушкою. На деко викладіть приблизно третину соляної маси, зверху перекладіть рибу й повністю накрийте рештою суміші, щільно притискаючи її руками.
  5. Запікайте у добре розігрітій духовці 25 – 30 хвилин. Готову рибу дістаньте з духовки, дайте постояти кілька хвилин, після чого обережно розбийте соляну скоринку, зніміть її й подавайте рибу з легким салатом або свіжими овочами. 

Як вибрати дорадо? 

Свіжа риба має яскраві, чисті та блискучі очі – чорні або прозорі, пише Spoon. Тіло – тверде та пружне. 

Якщо натискання пальцем залишить вм'ятину – риба вже не свіжа. Це один з головних сигналів, коли треба продовжити пошук продукту. 

Які є ідеї страв на свята? 