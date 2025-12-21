Більше не будете смажити рибу на Святвечір: унікальне запікання без панірування і зайвих спецій
- На Святвечір рекомендується готувати дорадо у солі, щоб підкреслити смак риби без зайвих спецій.
- Потрібно використовувати свіжу рибу з яскравими і чистими очима, а також перевірити якість риби легким натисканням.
Святвечір має свої правила – одне з яких обов’язкові рибні страви на столі. Вона поєднує пісну традицію та має особливий смак, який доповнить інші смаколики.
Коли мова йде про рибу, важливо обрати спосіб приготування, який підкреслює смак, а не перевантажує його спеціями чи складними техніками, повідомляє 24 Канал з посиланням на Beszamel. Якщо ви хоч раз спробуєте дорадо у солі – по-іншому вже не захочете її готувати.
Як приготувати дорадо у солі?
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– пів пучка кропу;
– 3 очищені зубчики часнику;
– 1 кілограм крупної солі;
– морської або кам’яної;
– 4 яєчні білки;
– 1 дорадо;
– 2 сантиметри свіжого кореня імбиру;
– 2 столові ложки оливкової олії;
– 1 органічний лимон;
– 1 чайна ложка сушеного чебрецю;
– пів пучка петрушки.
Оригінальний варіант святкової риби / Фото Unsplash
Приготування:
- Духовку розігрійте до 220 градусів у режимі з вентилятором, деко застеліть пергаментним папером.
- Для соляної скоринки подрібніть кріп і часник у кухонному комбайні, додайте сіль і перемішайте.
- Яєчні білки збийте до стійких піків, перекладіть у соляну суміш і обережно з’єднайте до однорідності. Рибу ретельно промийте всередині та зовні, обсушіть паперовими рушниками. Імбир очистіть, дрібно натріть і змішайте з оливковою олією, лимон наріжте тонкими скибочками.
- Отриманою імбирно-оливковою сумішшю змастіть рибу зовні й усередині, після чого начиніть її лимоном, чебрецем і петрушкою. На деко викладіть приблизно третину соляної маси, зверху перекладіть рибу й повністю накрийте рештою суміші, щільно притискаючи її руками.
- Запікайте у добре розігрітій духовці 25 – 30 хвилин. Готову рибу дістаньте з духовки, дайте постояти кілька хвилин, після чого обережно розбийте соляну скоринку, зніміть її й подавайте рибу з легким салатом або свіжими овочами.
Як вибрати дорадо?
Свіжа риба має яскраві, чисті та блискучі очі – чорні або прозорі, пише Spoon. Тіло – тверде та пружне.
Якщо натискання пальцем залишить вм'ятину – риба вже не свіжа. Це один з головних сигналів, коли треба продовжити пошук продукту.
