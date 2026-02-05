Укр Рус
Новини Смачно Випічка і десерти Печиво "Наполеон" смачніше за торт: готуємо велику порцію насолоди
5 лютого, 22:30
2

Печиво "Наполеон" смачніше за торт: готуємо велику порцію насолоди

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Печиво "Наполеон" може бути смачнішим за традиційний торт.
  • Воно легке у приготуванні та пропонує нову подачу знайомого десерту. 

Торт "Наполеон" заслужено перебуває у топі найпопулярніших десертів. Але тепер у нього зʼявився серйозний конкурент!

Печиво "Наполеон" – це естетичні трубочки, які виходять ніжними, наче морозиво. Якщо звичний торт вже не дарує таких емоцій, настав час обіграти рецепт по-новому з порталом "Господинька"

Читайте також Чизкейк з 2 інгредієнтів та 5 хвилин: робимо трендовий "японський" формат

Як приготувати печиво "Наполеон"? 

  • Час: 1 година
  • Порцій: 8

Інгредієнти: 
– 100 мілілітрів холодної води;
– 1 яйце;
– по пів чайної ложки солі та оцту;
– 500 грамів борошна;
– 250 грамів холодного вершкового масла;
крем: 
– 150 грамів вершкового масла;
– 250 грамів згущеного молока;
– 300 мілілітрів вершків (33%). 

Вишуканість, яку варто спробувати / Фото "Господинька" 

Приготування

  1. Змішуємо яйце з водою, оцтом та сіллю.
  2. Борошно просіюємо, до нього натираємо масло, зʼєднуємо дві маси та змішуємо тісто. Ділимо на 2 частини, розкатуємо на прямокутники, посипаємо борошном, складаємо конвертиком і відправляємо у морозилку на 20 хвилин.
  3. З фольги робимо трубочку. Тісто розкачуємо, нарізаємо смужками й формуємо трубочки.
  4. Випікаємо на пергаменті при 180 градусах 25 – 30 хвилин.
  5. Тим часом робимо крем. Масло збиваємо до пишності, потім додаємо згущене молоко та охолоджені вершки. Перекладаємо крем у кондитерський пакет.
  6. 5 – 6 трубочок перебиваємо в крихту для прикраси, решту наповнюємо кремом і обвалюємо у крихті. 

Хто створив торт "Наполеон"? 

Достеменне походження торта "Наполеон" невідоме. Однак у Франції та Італії здавна робили схоже тістечко "мільфей", рецепт якого датований 1651 роком, розповідає Deseret

Вже у XIX столітті, рецепт вдосконалив "кухар королів" Марі-Антуан Карем, який вважається батьком високої французької кухні. Він зробив шари тіста неймовірно тонкими, а крем – ніжнішим. 

Росіяни намагалися просунути вигадку, нібито торт створили вони на честь перемоги над імператором, однак нічого в них не вийшло. 

Що смачненького приготувати? 

  • Цей крем ідеально підійде до всіх тортів та десертів. 

  • А ще вам сподобається готувати справжній "Київський" торт