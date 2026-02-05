Печиво "Наполеон" смачніше за торт: готуємо велику порцію насолоди

Торт "Наполеон" заслужено перебуває у топі найпопулярніших десертів. Але тепер у нього зʼявився серйозний конкурент!

Печиво "Наполеон" – це естетичні трубочки, які виходять ніжними, наче морозиво. Якщо звичний торт вже не дарує таких емоцій, настав час обіграти рецепт по-новому з порталом "Господинька".

Як приготувати печиво "Наполеон"?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 8

Інгредієнти:

– 100 мілілітрів холодної води;

– 1 яйце;

– по пів чайної ложки солі та оцту;

– 500 грамів борошна;

– 250 грамів холодного вершкового масла;

крем:

– 150 грамів вершкового масла;

– 250 грамів згущеного молока;

– 300 мілілітрів вершків (33%).

Вишуканість, яку варто спробувати / Фото "Господинька"

Приготування:

Змішуємо яйце з водою, оцтом та сіллю. Борошно просіюємо, до нього натираємо масло, зʼєднуємо дві маси та змішуємо тісто. Ділимо на 2 частини, розкатуємо на прямокутники, посипаємо борошном, складаємо конвертиком і відправляємо у морозилку на 20 хвилин. З фольги робимо трубочку. Тісто розкачуємо, нарізаємо смужками й формуємо трубочки. Випікаємо на пергаменті при 180 градусах 25 – 30 хвилин. Тим часом робимо крем. Масло збиваємо до пишності, потім додаємо згущене молоко та охолоджені вершки. Перекладаємо крем у кондитерський пакет. 5 – 6 трубочок перебиваємо в крихту для прикраси, решту наповнюємо кремом і обвалюємо у крихті.

Хто створив торт "Наполеон"?

Достеменне походження торта "Наполеон" невідоме. Однак у Франції та Італії здавна робили схоже тістечко "мільфей", рецепт якого датований 1651 роком, розповідає Deseret.



Вже у XIX столітті, рецепт вдосконалив "кухар королів" Марі-Антуан Карем, який вважається батьком високої французької кухні. Він зробив шари тіста неймовірно тонкими, а крем – ніжнішим.

Росіяни намагалися просунути вигадку, нібито торт створили вони на честь перемоги над імператором, однак нічого в них не вийшло.

