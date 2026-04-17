Піца "Олів’є" для дорослих та дітей: знайомий смак у новому форматі

Як вам таке комбо: поєднати улюблений з дитинства салат з італійською стравою? Звучить трохи несподівано, але вони буквально створені одне для одного.

Приготуймо домашню піцу "Олів’є", яка припаде до смаку і дорослим, і дітям. Тісто будемо готувати самі, але не переживайте, воно готується швидко та легко, пише сайт "Домашні кухарі".

Дивіться також Найсмачніший рулет з шинкою та сиром: на перекус ви готуватимете лише його

Покроковий рецепт піци "Олів’є"

Час: 60 хвилин

Порцій: 2 середні піци

Інгредієнти:

350 грамів борошна пшеничного;

150 грамів кефіру;

0,5 чайної ложки соди;

2 столові ложки рослинної олії;

2 щіпки солі;

100 грамів ковбаси;

80 грамів картоплі;

80 грамів консервованого горошку;

1 яйце;

80 грамів солоних огірків;

50 грамів моркви;

1,5 столової ложки кетчупу;

1 столова ложка майонезу;

50 грамів твердого сиру.

Приготування:

Для початку підготуйте основу для піци. У глибоку миску влийте кефір, додайте соду та залиште на кілька хвилин, щоб пройшла реакція. Після цього додайте рослинну олію, яйце та сіль, добре перемішайте. Поступово всипайте 350 грамів пшеничного борошна, замішуючи м’яке та еластичне тісто. Готове тісто накрийте рушником і дайте йому відпочити 15 – 20 хвилин. Поки тісто відпочиває, підготуйте компоненти для начинки. Картоплю та моркву потрібно заздалегідь відварити та нарізати невеликими кубиками. Так само кубиками наріжте ковбасу та солоні огірки. Консервований горошок відкиньте на сито, щоб позбутися зайвої рідини. Сир натріть на великій тертці. Для соусу змішайте кетчуп із майонезом. Розігрійте духовку до 180°C. Розкачайте тісто і перекладіть на деко, застелене пергаментом, рівномірно змастіть основу підготовленим соусом. Розподіліть начинку, виклавши картоплю, моркву, ковбасу, огірки та горошок. Тепер щедро засипте все тертим сиром. Випікайте піцу протягом 15 – 20 хвилин, поки краї тіста не стануть золотистими, а сир повністю не розплавиться. Смачного!



Як приготувати ідеальне тісто для домашньої піци

Хоч домашня піца готується доволі легко та швидко, все ж таки з цими кулінарними лайфхаками результат вийде неперевершеним. Як пише сайт "Рецепти Джуренка", найважливіше у домашньому тісті – це кисломолочний продукт, який не повинен мати різкого кислого смаку. Вибирайте густий кефір без запаху. Можна взяти домашній кисляк.

До тіста також можна додати трішки розпушувача, щоб воно вийшло пухким та гарно пропеклося. Будьте обережні з содою. Якщо додасте її більше, ніж треба, то тісто буде з содовим присмаком.

Краще все робити тут і зараз: замісили тісто, дали йому трішки настоятися, потім розкачали, розклали начинку і ставте у духовку. Слідкуйте за тим, щоб інгредієнти начинки були без зайвої рідини.

Що ще приготувати?