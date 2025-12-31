Укр Рус
31 грудня, 19:05
2

Улюблений зимовий салат на новорічному столі: готуємо неймовірний салат "Перший сніг"

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Салат "Перший сніг" готується з вареної картоплі, м'яса, варених яєць, сиру, майонезу та маринованої цибулі.
  • Для приготування потрібно 25 хвилин, і виходить 6 порцій.

Новий рік потрібно зустрічати з неймовірними салатами. "Перший сніг" – вдале рішення, яке точно зробить ваше свято особливим.

На новорічному столі салатів багато не буває, тому якщо є можливість, варто приготувати знаменитий "Перший сніг". 24 Канал пропонує не додавати собі клопотів та скористатися рецептом порталу "Господинька"

Цікаво Салат із п’яти інгредієнтів на Новий рік: легко затьмарить "Олів’є" і "Шубу"

Як приготувати салат "Перший сніг"? 

  • Час: 25 хвилин
  • Порцій: 6

Інгредієнти
– 2 – 3 варені картоплини;
– 150 грамів буженини, шинки або курячого філе;
– 4 варені яйця;
– 100 грамів сиру;
– майонез, гірчиця, сіль та перець до смаку;
маринована цибуля: 
– 1 цибулина;
– пів чайної ложки солі;
– 2 чайні ложки цукру;
– 1 столова ложка окропу. 

Окраса святкового столу / Фото "Господинька"

Приготування

  1. Цибулю очистіть, наріжте тонкими півкільцями, залийте окропом, додайте інші інгредієнти для маринаду й залиште на 20 хвилин.
  2. Картоплю натріть на тертці, викладіть першим шаром і змастіть гірчицею та майонезом. Зверху додайте нарізану кубиками курку й замариновану цибулю, зробіть легку сіточку з майонезу.
  3. Варені яйця розділіть на білки та жовтки: жовтки натріть окремим шаром і злегка полийте майонезом. Далі натріть твердий сир, а зверху – білки.
  4. Дайте салату трохи настоятися в холодильнику перед подачею.
  5. За бажанням майонез можна замінити сметаною або грецьким йогуртом, додавши до них часник чи сухі трави для більш насиченого смаку.

Чим замінити майонез? 

У цьому салаті чудово смакуватимуть сметана і грецький йогурт. До них таки можна додати трішки майонезу для більш яскравого смаку, радить Beszamel

Також гарною ідеєю буде додати часник та італійські трави. Вони ідеально поєднаються з усіма інгредієнтами. 

Що подати на святковий стіл? 

  • Якщо не хочеться звичного "Олівʼє" – цей салат чудово його замінить. 

  • А ще можна подати смачні канапки, для яких не потрібна ікра. 