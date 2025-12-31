На новорічному столі салатів багато не буває, тому якщо є можливість, варто приготувати знаменитий "Перший сніг". 24 Канал пропонує не додавати собі клопотів та скористатися рецептом порталу "Господинька".

Цікаво Салат із п’яти інгредієнтів на Новий рік: легко затьмарить "Олів’є" і "Шубу"

Як приготувати салат "Перший сніг"?

  • Час: 25 хвилин
  • Порцій: 6

Інгредієнти:
– 2 – 3 варені картоплини;
– 150 грамів буженини, шинки або курячого філе;
– 4 варені яйця;
– 100 грамів сиру;
– майонез, гірчиця, сіль та перець до смаку;
маринована цибуля:
– 1 цибулина;
– пів чайної ложки солі;
– 2 чайні ложки цукру;
– 1 столова ложка окропу.

Салат Перший сніг

Окраса святкового столу / Фото "Господинька"

Приготування:

  1. Цибулю очистіть, наріжте тонкими півкільцями, залийте окропом, додайте інші інгредієнти для маринаду й залиште на 20 хвилин.
  2. Картоплю натріть на тертці, викладіть першим шаром і змастіть гірчицею та майонезом. Зверху додайте нарізану кубиками курку й замариновану цибулю, зробіть легку сіточку з майонезу.
  3. Варені яйця розділіть на білки та жовтки: жовтки натріть окремим шаром і злегка полийте майонезом. Далі натріть твердий сир, а зверху – білки.
  4. Дайте салату трохи настоятися в холодильнику перед подачею.
  5. За бажанням майонез можна замінити сметаною або грецьким йогуртом, додавши до них часник чи сухі трави для більш насиченого смаку.

Чим замінити майонез?

У цьому салаті чудово смакуватимуть сметана і грецький йогурт. До них таки можна додати трішки майонезу для більш яскравого смаку, радить Beszamel.

Також гарною ідеєю буде додати часник та італійські трави. Вони ідеально поєднаються з усіма інгредієнтами.

Що подати на святковий стіл?

  • Якщо не хочеться звичного "Олівʼє" – цей салат чудово його замінить.

  • А ще можна подати смачні канапки, для яких не потрібна ікра.