На новорічному столі салатів багато не буває, тому якщо є можливість, варто приготувати знаменитий "Перший сніг". 24 Канал пропонує не додавати собі клопотів та скористатися рецептом порталу "Господинька".
Як приготувати салат "Перший сніг"?
- Час: 25 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 2 – 3 варені картоплини;
– 150 грамів буженини, шинки або курячого філе;
– 4 варені яйця;
– 100 грамів сиру;
– майонез, гірчиця, сіль та перець до смаку;
маринована цибуля:
– 1 цибулина;
– пів чайної ложки солі;
– 2 чайні ложки цукру;
– 1 столова ложка окропу.
Окраса святкового столу / Фото "Господинька"
Приготування:
- Цибулю очистіть, наріжте тонкими півкільцями, залийте окропом, додайте інші інгредієнти для маринаду й залиште на 20 хвилин.
- Картоплю натріть на тертці, викладіть першим шаром і змастіть гірчицею та майонезом. Зверху додайте нарізану кубиками курку й замариновану цибулю, зробіть легку сіточку з майонезу.
- Варені яйця розділіть на білки та жовтки: жовтки натріть окремим шаром і злегка полийте майонезом. Далі натріть твердий сир, а зверху – білки.
- Дайте салату трохи настоятися в холодильнику перед подачею.
- За бажанням майонез можна замінити сметаною або грецьким йогуртом, додавши до них часник чи сухі трави для більш насиченого смаку.
Чим замінити майонез?
У цьому салаті чудово смакуватимуть сметана і грецький йогурт. До них таки можна додати трішки майонезу для більш яскравого смаку, радить Beszamel.
Також гарною ідеєю буде додати часник та італійські трави. Вони ідеально поєднаються з усіма інгредієнтами.