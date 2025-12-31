На новорічному столі салатів багато не буває, тому якщо є можливість, варто приготувати знаменитий "Перший сніг". 24 Канал пропонує не додавати собі клопотів та скористатися рецептом порталу "Господинька".

Як приготувати салат "Перший сніг"?

Час : 25 хвилин

: 25 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 2 – 3 варені картоплини;

– 150 грамів буженини, шинки або курячого філе;

– 4 варені яйця;

– 100 грамів сиру;

– майонез, гірчиця, сіль та перець до смаку;

маринована цибуля:

– 1 цибулина;

– пів чайної ложки солі;

– 2 чайні ложки цукру;

– 1 столова ложка окропу.

Окраса святкового столу / Фото "Господинька"

Приготування:

Цибулю очистіть, наріжте тонкими півкільцями, залийте окропом, додайте інші інгредієнти для маринаду й залиште на 20 хвилин. Картоплю натріть на тертці, викладіть першим шаром і змастіть гірчицею та майонезом. Зверху додайте нарізану кубиками курку й замариновану цибулю, зробіть легку сіточку з майонезу. Варені яйця розділіть на білки та жовтки: жовтки натріть окремим шаром і злегка полийте майонезом. Далі натріть твердий сир, а зверху – білки. Дайте салату трохи настоятися в холодильнику перед подачею. За бажанням майонез можна замінити сметаною або грецьким йогуртом, додавши до них часник чи сухі трави для більш насиченого смаку.

Чим замінити майонез?

У цьому салаті чудово смакуватимуть сметана і грецький йогурт. До них таки можна додати трішки майонезу для більш яскравого смаку, радить Beszamel.

Також гарною ідеєю буде додати часник та італійські трави. Вони ідеально поєднаються з усіма інгредієнтами.

