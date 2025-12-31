На новогоднем столе салатов много не бывает, поэтому если есть возможность, стоит приготовить знаменитый "Первый снег". 24 Канал предлагает не добавлять себе хлопот и воспользоваться рецептом портала "Господинька".

Как приготовить салат "Первый снег"?

Время : 25 минут

: 25 минут Порций: 6

Ингредиенты:

– 2 – 3 вареные картофелины;

– 150 граммов буженины, ветчины или куриного филе;

– 4 вареных яйца;

– 100 граммов сыра;

– майонез, горчица, соль и перец по вкусу;

маринованный лук:

– 1 луковица;

– пол чайной ложки соли;

– 2 чайные ложки сахара;

– 1 столовая ложка кипятка.

Украшение праздничного стола / Фото "Господинька"

Приготовление:

Лук очистите, нарежьте тонкими полукольцами, залейте кипятком, добавьте другие ингредиенты для маринада и оставьте на 20 минут. Картофель натрите на терке, выложите первым слоем и смажьте горчицей и майонезом. Сверху добавьте нарезанную кубиками курицу и замаринованный лук, сделайте легкую сеточку из майонеза. Вареные яйца разделите на белки и желтки: желтки натрите отдельным слоем и слегка полейте майонезом. Далее натрите твердый сыр, а сверху – белки. Дайте салату немного настояться в холодильнике перед подачей. По желанию майонез можно заменить сметаной или греческим йогуртом, добавив к ним чеснок или сухие травы для более насыщенного вкуса.

Чем заменить майонез?

В этом салате прекрасно подойдут сметана и греческий йогурт. К ним таки можно добавить немного майонеза для более яркого вкуса, советует Beszamel.

Также хорошей идеей будет добавить чеснок и итальянские травы. Они идеально сочетаются со всеми ингредиентами.

