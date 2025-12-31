На новогоднем столе салатов много не бывает, поэтому если есть возможность, стоит приготовить знаменитый "Первый снег". 24 Канал предлагает не добавлять себе хлопот и воспользоваться рецептом портала "Господинька".
Как приготовить салат "Первый снег"?
- Время: 25 минут
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 2 – 3 вареные картофелины;
– 150 граммов буженины, ветчины или куриного филе;
– 4 вареных яйца;
– 100 граммов сыра;
– майонез, горчица, соль и перец по вкусу;
маринованный лук:
– 1 луковица;
– пол чайной ложки соли;
– 2 чайные ложки сахара;
– 1 столовая ложка кипятка.
Украшение праздничного стола / Фото "Господинька"
Приготовление:
- Лук очистите, нарежьте тонкими полукольцами, залейте кипятком, добавьте другие ингредиенты для маринада и оставьте на 20 минут.
- Картофель натрите на терке, выложите первым слоем и смажьте горчицей и майонезом. Сверху добавьте нарезанную кубиками курицу и замаринованный лук, сделайте легкую сеточку из майонеза.
- Вареные яйца разделите на белки и желтки: желтки натрите отдельным слоем и слегка полейте майонезом. Далее натрите твердый сыр, а сверху – белки.
- Дайте салату немного настояться в холодильнике перед подачей.
- По желанию майонез можно заменить сметаной или греческим йогуртом, добавив к ним чеснок или сухие травы для более насыщенного вкуса.
Чем заменить майонез?
В этом салате прекрасно подойдут сметана и греческий йогурт. К ним таки можно добавить немного майонеза для более яркого вкуса, советует Beszamel.
Также хорошей идеей будет добавить чеснок и итальянские травы. Они идеально сочетаются со всеми ингредиентами.
Что подать на праздничный стол?
Если не хочется привычного "Оливье" – этот салат прекрасно его заменит.
А еще можно подать вкусные бутерброды, для которых не нужна икра.