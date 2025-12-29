Швидке рішення на свята: як приготувати “Королівський” салат на Новий рік

Салат "Королівський" готується буквально за 15 хвилин, але виглядає особливою святковою стравою. Він недорогий за інгредієнтами та не потребує складних підготовчих етапів.

Його дуже зручно готувати на Новий рік, коли часу на кухні завжди бракує, повідомляє 24 Канал з посиланням на Przyslij przepis. Салат виходить ситним, хрустким і таким яскравим.

Цікаво Не закуска, а подарунок: як приготувати легендарні суші-боли без зайвих зусиль

Як приготувати салат "Королівський"?

Час: 35 хвилин

35 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 150 грамів макаронів;

– 150 грамів шинки;

– 220 грамів консервованої кукурудзи;

– 2 солодкі перці;

– 1 огірок;

– 2 помідори;

– пів пучка кропу;

– 2 столові ложки майонезу;

– 1 столова ложка гірчиці;

– сіль до смаку;

– чорний перець до смаку.

Смачно до столу / Фото unsplash

Приготування:

У великій каструлі закип’ятіть воду з дрібкою солі, додайте макарони та відваріть їх до готовності відповідно до інструкції на упаковці. Готову пасту відцідіть, промийте холодною водою та залиште охолоджуватися. Шинку наріжте дрібними кубиками приблизно по пів сантиметра, кукурудзу ретельно зцідіть від рідини. Солодкий перець очистіть від насіння, промийте, обсушіть і наріжте дрібними кубиками. Огірок і помідори помийте, за потреби обсушіть і наріжте кубиками, не знімаючи шкірки. Кріп дрібно посічіть ножем. У велику миску перекладіть охолоджені макарони, шинку, кукурудзу та всі підготовлені овочі, додайте майонез, гірчицю, сіль і чорний перець. Обережно, але ретельно перемішайте, щоб соус рівномірно огорнув усі інгредієнти. Салат можна подавати одразу або поставити в холодильник на 1 –2 години, щоб смаки краще поєдналися й страва стала більш насиченою.

Як довго можна зберігати кріп в холодильнику?

Головне – правильно зберігати зелень. Варто загорнути кріп у вологий паперовий рушник, а потім покласти у пакет, що герметично закривається Martha Stewart.

Це дозволить зелені зберегти багато вологи, а кріп залишиться свіжим та не в’янутиме ще 3 – 5 днів.

Що приготувати на свята?