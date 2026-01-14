Гора рогаликів за кілька гривень: ідеальне доповнення до кави або чаю

Якщо захотілося солоденького – не треба йти до кондитерської або витрачатися у магазині. Кілька гривень, трішки зусиль – і у вас буде ціла гора смаколиків.

Рогалики "Наполеон" – це справжня знахідка навіть для досвідчених господинь. Це той випадок, коли за кілька гривень можна приготувати величезну порцію смаколика, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Господинька".

Як приготувати рогалики "Наполеон"?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 8

Інгредієнти:

– 400 грамів борошна;

– 1 чайна ложка розпушувач;

– 100 – 120 грамів вершкового масла;

– 1 яєчний жовток;

– 30 грамів цукру;

– 120 мілілітрів кефіру;

– 80 – 100 грамів волоського горіха;

– цукрова пудра для декору.

Смаколик, який захочеться готувати кожного дня / Фото "Господинька"

Приготування:

Борошно з розпушувачем просіюємо до масла та перетираємо у крихту. Додаємо решту інгредієнтів, замішуємо тісто та залишаємо його відпочивати на 15 хвилин. Ділимо тісто на 2 частини, розкачуємо на круглі пласти, нарізаємо трикутниками та скручуємо рогалики. Випікаємо 25 хвилин при 175 градусах. Прикрашаємо цукровою пудрою і подаємо до столу.

Чим наповнити рогалики?

Густе повидло або варена згущенка ідеально доповнять цей смаколик. Вони мають густу консистенцію, тому начинка не розпливеться, радить Mojegotowanie.

Також оригінальним рішенням буде використати мармелад. Його люблять дорослі та діти, а ще він може подарувати десерту особливий смак.

