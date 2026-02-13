Любимая шаурма на любой вкус: 3 рецепта перекуса, который все обожают
- 13 февраля отмечается День шаурмы, что является поводом насладиться этим популярным перекусом.
- Рецепт диетической шаурмы с курицей включает запеченное куриное филе, капусту, болгарский перец, соленый огурец, греческий йогурт, острую горчицу, чеснок и специи.
Сегодня, 13 февраля, свой празднует День шаурмы. Это прекрасная возможность насладиться любимым перекусом – это не требует времени и усилий.
Шаурма – это всегда о легкости приготовления и замечательный вкус, ведь так просто совместить любимые ингредиенты. Как быстро сделать себе сытный перекус – рассказывает портал Cookpad.
Как приготовить диетическую шаурму с курицей?
- Время: 10 минут
- Порций: 1
Ингредиенты:
– 180 граммов запеченного куриного филе;
– 100 граммов нашинкованной капусты;
– половина болгарского перца (нарезаем соломкой);
– 1 соленый огурец (нарезаем соломкой);
– 6 столовых ложек греческого йогурта;
– 1 чайная ложка острой горчицы;
– 1 зубчик чеснока;
– укроп, соль, перец по вкусу.
Приготовление:
- Сначала подготовьте овощи и мясо, измельчив курицу, капусту, болгарский перец и свежий огурец аккуратной удлиненной соломкой.
- Для заправки соедините натуральный йогурт с горчицей, добавив выжатый чеснок, мелко нарезанный укроп, щепотку соли и молотый перец.
- Основную массу полученного соуса равномерно распределите по поверхности лаваша, оставив 1 – 2 ложки, чтобы полить начинку сверху.
- Начните собирать ролл, выкладывая ингредиенты слоями: сначала слой капусты, затем куриное мясо, полоски перца и огурца.
- Полейте овощи остатками соуса для большей сочности.
- После этого максимально плотно заверните лаваш, обязательно подгибая края внутрь, чтобы начинка не выпадала.
- Финальный этап – обжаривание на хорошо разогретой сухой сковородке без масла.
- Держите лаваш по 1 –1,5 минуты с каждой стороны, кладя его сначала швом вниз, чтобы он надежно зафиксировался.
Так легко и вкусно / Фото Pixabay
Как приготовить шаурму с бужениной?
- Время: 40 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 200 граммов буженины;
– 100 граммов капусты;
– 50 граммов моркови;
– 50 граммов сыра;
– 2 лаваша;
– 2 столовые ложки соуса ткемали;
– 2 столовые ложки майонеза или сметаны.
Приготовление:
- Нарежьте буженину аккуратной соломкой, мелко нашинкуйте капусту, а морковь и сыр измельчите с помощью терки.
- Когда нарезка готова, разверните лист лаваша и равномерно смажьте его пикантным соусом ткемали, который придаст блюду характерной кислинки.
- Следующим шагом выложите начинку, чередуя слои капусты, моркови, мяса и тертого сыра. Чтобы рулет был сочным, добавьте сверху немного майонеза или сметаны.
- После этого осторожно, но максимально плотно заверните лаваш в форме рулета, подгибая края, чтобы зафиксировать все ингредиенты внутри.
- Завершите приготовление обжариванием на разогретой сковородке с небольшим количеством масла или на гриле.
Как сделать шаурму из блинов?
- Время: 30 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
тесто на блины:
– 2 куриных яйца;
– пол чайной ложки соли;
– пол чайной ложки сахара;
– 1 стакан муки;
– 1,5 стакана молока;
– 1 столовая ложка растительного масла;
начинка:
– 1 куриное филе;
– 100 граммов листьев салата;
– 1 помидор;
соус:
– 4 столовые ложки сметаны;
– 1 столовая ложка дижонской горчицы;
– соль по вкусу.
Приготовление:
- Для начала приготовьте куриное филе, отварив или обжарив его до готовности.
- Тесто для блинов замесите, соединив яйца, соль, сахар, муку и постепенно вливая молоко с растопленным сливочным маслом до однородности.
- Дайте массе отдохнуть 20 минут, при необходимости откорректируйте густоту молоком и пожарите тонкие золотистые блины по 2 минуты с одной стороны и 1 минуту с другой.
- Для начинки смешайте сметану с горчицей и солью, а курицу и томаты нарежьте ломтиками.
- На каждый блинчик выложите лист салата, соус, кусочки овощей и мяса.
- Сформируйте плотные рулетики, слегка прогрейте их на сковородке гриль и подавайте, разрезав наискосок для эффектного вида.
