13 февраля, 16:10
4

Любимая шаурма на любой вкус: 3 рецепта перекуса, который все обожают

Лилия Имбировская-Сиваковская
  13 февраля отмечается День шаурмы, что является поводом насладиться этим популярным перекусом.
  • Рецепт диетической шаурмы с курицей включает запеченное куриное филе, капусту, болгарский перец, соленый огурец, греческий йогурт, острую горчицу, чеснок и специи.

Сегодня, 13 февраля, свой празднует День шаурмы. Это прекрасная возможность насладиться любимым перекусом – это не требует времени и усилий.

Шаурма – это всегда о легкости приготовления и замечательный вкус, ведь так просто совместить любимые ингредиенты. Как быстро сделать себе сытный перекус – рассказывает портал Cookpad.

Как приготовить диетическую шаурму с курицей?

  • Время: 10 минут
  • Порций: 1

Ингредиенты: 
– 180 граммов запеченного куриного филе;
– 100 граммов нашинкованной капусты;
– половина болгарского перца (нарезаем соломкой);
– 1 соленый огурец (нарезаем соломкой);
– 6 столовых ложек греческого йогурта;
– 1 чайная ложка острой горчицы;
– 1 зубчик чеснока;
– укроп, соль, перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Сначала подготовьте овощи и мясо, измельчив курицу, капусту, болгарский перец и свежий огурец аккуратной удлиненной соломкой.
  2. Для заправки соедините натуральный йогурт с горчицей, добавив выжатый чеснок, мелко нарезанный укроп, щепотку соли и молотый перец.
  3. Основную массу полученного соуса равномерно распределите по поверхности лаваша, оставив 1 – 2 ложки, чтобы полить начинку сверху.
  4. Начните собирать ролл, выкладывая ингредиенты слоями: сначала слой капусты, затем куриное мясо, полоски перца и огурца.
  5. Полейте овощи остатками соуса для большей сочности.
  6. После этого максимально плотно заверните лаваш, обязательно подгибая края внутрь, чтобы начинка не выпадала.
  7. Финальный этап – обжаривание на хорошо разогретой сухой сковородке без масла.
  8. Держите лаваш по 1 –1,5 минуты с каждой стороны, кладя его сначала швом вниз, чтобы он надежно зафиксировался.

Так легко и вкусно / Фото Pixabay

Как приготовить шаурму с бужениной?

  • Время: 40 минут
  • Порций: 2

Ингредиенты: 
– 200 граммов буженины;
– 100 граммов капусты;
– 50 граммов моркови;
– 50 граммов сыра;
– 2 лаваша;
– 2 столовые ложки соуса ткемали;
– 2 столовые ложки майонеза или сметаны.

Приготовление:

  1. Нарежьте буженину аккуратной соломкой, мелко нашинкуйте капусту, а морковь и сыр измельчите с помощью терки.
  2. Когда нарезка готова, разверните лист лаваша и равномерно смажьте его пикантным соусом ткемали, который придаст блюду характерной кислинки.
  3. Следующим шагом выложите начинку, чередуя слои капусты, моркови, мяса и тертого сыра. Чтобы рулет был сочным, добавьте сверху немного майонеза или сметаны.
  4. После этого осторожно, но максимально плотно заверните лаваш в форме рулета, подгибая края, чтобы зафиксировать все ингредиенты внутри.
  5. Завершите приготовление обжариванием на разогретой сковородке с небольшим количеством масла или на гриле.

Как сделать шаурму из блинов?

  • Время: 30 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
тесто на блины:
– 2 куриных яйца;
– пол чайной ложки соли;
– пол чайной ложки сахара;
– 1 стакан муки;
– 1,5 стакана молока;
– 1 столовая ложка растительного масла;
начинка: 
– 1 куриное филе;
– 100 граммов листьев салата;
– 1 помидор;
соус: 
– 4 столовые ложки сметаны;
– 1 столовая ложка дижонской горчицы;
– соль по вкусу.

Приготовление:

  1. Для начала приготовьте куриное филе, отварив или обжарив его до готовности.
  2. Тесто для блинов замесите, соединив яйца, соль, сахар, муку и постепенно вливая молоко с растопленным сливочным маслом до однородности.
  3. Дайте массе отдохнуть 20 минут, при необходимости откорректируйте густоту молоком и пожарите тонкие золотистые блины по 2 минуты с одной стороны и 1 минуту с другой.
  4. Для начинки смешайте сметану с горчицей и солью, а курицу и томаты нарежьте ломтиками.
  5. На каждый блинчик выложите лист салата, соус, кусочки овощей и мяса.
  6. Сформируйте плотные рулетики, слегка прогрейте их на сковородке гриль и подавайте, разрезав наискосок для эффектного вида.

