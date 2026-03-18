Андруты с кукурузными палочками: домашний десерт, который исчезает со стола первым
Андруты давно остаются среди тех домашних сладостей, которые готовят практически на каждый праздник. Их обожают дети, а готовлюсь без проблем.
Здесь просто идеальное сочетание – вафли, сладкая масса и начинка, которая хорошо держит форму, сообщает Cook with me at home. В этом варианте привычный рецепт дополняют кукурузными палочками – они дают другую текстуру и делают десерт более объемным и праздничным.
Как приготовить андруты?
- Время: 40 минут
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 1 банка вареного сгущенного молока весом 470 граммов;
– 70 граммов масла;
– 4 вафли;
– 1 пачка кукурузных палочек весом 140 граммов;
– мак по желанию.
Готовим десерт без лишних усилий: видео
Приготовление:
- К вареной сгущенке добавьте масло и прогревайте на небольшом огне, постоянно помешивая, пока масло полностью не растопится.
- Одну вафлю смажьте этой смесью и накройте второй. Так же соедините еще одну пару вафель. Затем накройте их чем-то тяжелым, чтобы они хорошо склеились, пока готовится начинка.
- Кукурузные палочки пересыпьте в глубокую миску, добавьте оставшуюся сгущенку с маслом. По желанию на этом этапе можно всыпать несколько ложек мака.
- Все тщательно перемешайте, чтобы каждая палочка была равномерно покрыта сладкой массой.
- На дно разъемной формы выложите одну пару смазанных вафель, сверху распределите палочки и немного утрамбуйте.
- Далее накройте второй парой вафель, положите сверху гнет и оставьте на несколько часов настояться.
Как выбрать сгущенное молоко?
Если на банке написано именно "молоко сгущенное с сахаром", это хороший знак, пишет РБК-Украина. Если же видите формулировку вроде "сгущенный молочный продукт", "молочный десерт" или что-то подобное, это уже другая категория.
В таких банках часто есть растительные жиры, стабилизаторы или заменители. Они дают густоту, но имеют совсем другой вкус. Среди составляющих должны быть: молоко и сахар, иногда еще сливки или сухое молоко.
Чем длиннее список добавок, тем дальше продукт от сгущенного молока. Если в составе есть пальмовое масло, ароматизаторы или загустители – такой продукт лучше не покупать. Хорошо сгущенное молоко обычно имеет стандартную жирность – около 8,5%. Именно этот показатель часто дает нужную текстуру и насыщенность. Слишком низкая жирность часто означает более водянистый результат.
