28 февраля, 14:20
Дети будут в восторге: желейные мишки, которые готовятся всего из 3 ингредиентов
Желейные мишки – любимое лакомство, особенно среди детей. Однако многие родители отказываются покупать сладости из-за их состава. Но зачем накладывать на них "вето" полностью, если можно сделать самому.
Приготовить апельсиновые желейки можно дома всего из 3 ингредиентов. Преимущество – никаких лишних добавок. Рецептом апельсиновых желейок делится 24 Канал со ссылкой на Shuba.
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Апельсиновые желейки
- Время: 35 минут
- Порции: 25
Ингредиенты:
– 1 апельсин;
– 50 граммов сахара;
– 25 граммов желатина + 100 миллилитров воды.
Приготовление:
- Апельсин очистите и разделите на дольки. Положите их в чашу блендера, добавьте сахар (можно заменить медом, фруктозой) и перебейте до однородной консистенции.
- Перелейте апельсиновую массу в кастрюлю с толстым дном и на медленном огне проварите, пока не пропадет пена.
- Желатин выложите в посуду, залейте 100 миллилитрами воды и перемешайте. Оставьте на 10 минут набухать.
- Набухший желатин растопите в микроволновой печи, добавьте к апельсиновой массе и перемешайте.
- Разлейте массу в силиконовые формы и поставьте застывать в холодильник на ночь.
Готово!
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