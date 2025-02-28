Дети будут в восторге: желейные мишки, которые готовятся всего из 3 ингредиентов

Желейные мишки – любимое лакомство, особенно среди детей. Однако многие родители отказываются покупать сладости из-за их состава. Но зачем накладывать на них "вето" полностью, если можно сделать самому.

Приготовить апельсиновые желейки можно дома всего из 3 ингредиентов. Преимущество – никаких лишних добавок. Рецептом апельсиновых желейок делится 24 Канал со ссылкой на Shuba. Читайте также Быстрее, чем бежать в магазин: ароматное кунжутное печенье всего за 15 минут Апельсиновые желейки Время: 35 минут

35 минут Порции: 25 Ингредиенты:

– 1 апельсин;

– 50 граммов сахара;

– 25 граммов желатина + 100 миллилитров воды. Приготовление: Апельсин очистите и разделите на дольки. Положите их в чашу блендера, добавьте сахар (можно заменить медом, фруктозой) и перебейте до однородной консистенции.

Перелейте апельсиновую массу в кастрюлю с толстым дном и на медленном огне проварите, пока не пропадет пена.

Желатин выложите в посуду, залейте 100 миллилитрами воды и перемешайте. Оставьте на 10 минут набухать.

Набухший желатин растопите в микроволновой печи, добавьте к апельсиновой массе и перемешайте.

Разлейте массу в силиконовые формы и поставьте застывать в холодильник на ночь. Готово! Понравился рецепт? Тогда приготовьте и рулет "Баунти".