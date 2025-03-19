Арахисовая паста дома: нежный рецепт, который "зайдет" даже детям

Арахисовая паста изготавливается из молотого жареного арахиса. Ее любят люди всех возрастов, а наслаждаться ею можно разными способами на сэндвичах, в коктейлях и не только.

Кроме замечательного вкуса, этот продукт также богат питательными веществами, ведь имеет полезные жиры, белки и клетчатку. Поэтому, как приготовить арахисовую пасту в домашних условиях рассказывает 24 Канал со ссылкой на Novosti24. Читайте также Элегантный вкус, что покоряет с первого "кусь": печенье с кусочками черного шоколада Арахисовая паста – рецепт Время: 15 – 20 минут

15 – 20 минут Порции: 1 Ингредиенты:

– 250 граммов жареного арахиса;

– 2 столовые ложки меда;

– 2 столовые ложки растительного масла;

– 1/2 чайной ложки соли. Приготовление: Выберите арахис и поджарьте. Поджаренный арахис перебейте в блендере.

Чтобы арахис превратился в однородную массу, добавьте масло – 1 столовой ложке за раз. Также на этом этапе добавьте соль и мед по вкусу.

Продолжайте смешивать смесь в течение 3 – 5 минут или до тех пор, пока она не станет однородной.

Когда паста смешана до желаемой консистенции, переложите в банку или герметичный контейнер. Готово! Понравился рецепт? Тогда приготовьте и трендовую "Мохнатую шоколадку".