Как приготовить армянский хаш: рецепт, который вас удивит

Хаш – особое армянское блюдо. Его готовят долго, подают горячим. Это идеальный вариант для тех, кто ищет что-то питательное, насыщенное и с характером.

Основу блюда составляют говяжьи ножки - их тщательно вымачивают и варят много часов, чтобы получить густой, ароматный бульон. В финале добавляют зелень и щедрую порцию чеснока, что придает блюду узнаваемый армянский вкус, рассказывает 24 Канал.

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Вкус у хаша глубокий и выразительный, а польза - проверена поколениями. Такой рецепт согревает не только тело, но и душу. Если вы еще никогда не готовили это блюдо дома - сейчас самое время.

Издавна хаш считался не только невероятно сытным блюдом, но и целебным. Люди верили, что миска такой похлебки способна насытить на целый день, поэтому подавали ее преимущественно утром, на завтрак.

Хаш напоминает холодец, ведь варится на основе свиных или говяжьих ножек. Но для того, чтобы у вас получилось настоящее блюдо, предлагаем ознакомиться с достаточно простым рецептом. Армянский хаш традиционно готовят с теми ингредиентами и почти по той же технике, что использовали с давних времен. Блюдо получается очень сытным и способно зарядить энергией на весь день.

Рецепт армянского хаша

Время : 1 час + варка бульона

: 1 час + варка бульона Порций: 8

Ингредиенты:

– 1,5 килограмма говядины;

– 3,5 литра воды;

– 40 граммов чеснока;

– соль – по вкусу;

– перец черный молотый – по вкусу;

– свежая кинза – по вкусу;

– зелень – по вкусу;

– зеленый лук – по вкусу;

– веточка петрушки – по вкусу.

Приготовление:

Говяжьи ножки промойте и нарубите на порционные куски. Положите в глубокую миску, залейте холодной водой и оставьте вымачиваться на сутки, меняя воду каждые 2 – 3 часа. Через сутки снова промойте ножки и переложите в кастрюлю. Залейте холодной водой так, чтобы она покрывала мясо на 15 – 20 сантиметров, и поставьте на сильный огонь. Когда вода закипит, снимите пену и уменьшите огонь до минимального. Накройте кастрюлю крышкой и варите бульон 7 – 8 часов. Достаньте ножки, остудите и отделите мясо от костей. Бульон процедите через мелкое сито. Добавьте в бульон зелень по вкусу. Положите мясо по тарелкам, залейте душистым кипящим бульоном с зеленью и добавьте продавленный чеснок. Посолите и поперчите по вкусу.

Приятного аппетита!

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