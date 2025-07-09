На завтрак – просто идеально: трендовая намазка из авокадо за считанные минуты

Для вкусного завтрака надо немного: любимый хлеб или тосты, удачная намазка и кофе. Для такого случая авокадо – просто незаменимый ингредиент.

Авокадо – одна из самых популярных опций на завтрак. Это и неудивительно, ведь "аллигаторова груша" дарит не только приятный вкус, но и сытость на длительное время. Как быстро приготовить аппетитную трендовую намазку – рассказывает 24 Канал. Не пропустите Раз и готово: готовим ленивые драники, которые получаются вкуснее классических Рецепт намазки из авокадо Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 2 Ингредиенты:

– 2 вареных яйца;

– 1 авокадо;

– сок половинки лимона;

– 2 – 3 столовые ложки воды;

– 3 – 4 столовые ложки масла;

– соль по вкусу. Приготовление: Отваренные и очищенные яйца перекладываем в глубокую емкость или чашу блендера. Добавляем мякоть спелого авокадо. Вливаем немного лимонного сока и воду. Солим по вкусу. Взбиваем все до кремовой однородной текстуры с помощью блендера. Подаем с тостами и яйцом. Приятного аппетита! Экзотическая нотка в обыденности: простой рецепт гуакамоле.