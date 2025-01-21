Всего 4 ингредиента и никаких усилий: лучшего рецепта бананового хлеба не найдете

Банановый хлеб – это отдельный вид кулинарного удовольствия. И приготовить его можно так легко!

Если у вас дома есть несколько бананов, которые уже слегка почернели, а хочется чего-то сладенького к чаю – пришло время готовить банановый хлеб. 24 Канал предлагает воспользоваться очень легким рецептом портала Haps.

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Рецепт бананового хлеба

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4

Ингредиенты:

– 3 больших банана;

– 3 яйца;

– 320 граммов овсяной муки;

– чайная ложка разрыхлителя.

Приготовление:

Подготовьте форму для кексов диаметром примерно 24 сантиметра и разогрейте духовку до 180 градусов. Разомните бананы вилкой или взбейте их до однородного состояния. В миске смешайте яйца и овсяную муку. Добавьте разрыхлитель и перемешайте еще раз. Оставьте смесь на несколько минут. Затем выложите смесь в подготовленную форму для выпекания, застеленную бумагой. Выпекайте примерно 45 минут, пока хлеб не поднимется и не станет золотистым. Проверьте готовность с помощью деревянной палочки. Выньте форму из духовки и дайте хлебу остыть в ней еще 10 – 15 минут.

Приятного аппетита!

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