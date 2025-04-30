Всегда получаются: бельгийские вафли, которые оценит вся семья

Бельгийские вафли – это пышная и воздушная сдобная выпечка квадратной или круглой формы. Она имеет хрустящую корочку снаружи и мягкую текстуру внутри.

Подавать их можно с сиропами, медом, сгущенкой, мороженым, джемом, вареньем, бананами или ягодами. В результате получится замечательный десерт – просто пальчики оближешь. Рецептом бельгийских вафель делится 24 Канал со ссылкой на WomanLife.

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Бельгийские вафли

Время: 30 минут

30 минут Порции: 5 – 6

Ингредиенты:

– 200 граммов муки;

– 120 граммов сливочного масла;

– 80 граммов сахара;

– 1 пакетик ванильного сахара;

– 2 яйца;

– 150 миллилитров теплого молока;

– 1 чайная ложка разрыхлителя.

Приготовление:

Масло должно быть мягкой консистенции. Разотрите его с сахаром обычным и ванильным.

Теперь введите яйца. Муку просейте вместе с разрыхлителем и вмешайте в тесто.

Влейте теплое молоко. После размешивания тесто должно быть по консистенции как густая сметана. Оставьте тесто на столе на 15 минут.

Перед выпеканием еще раз тщательно размешайте. Тесто готово, можно наливать в вафельницу.

Подавайте с дополнениями на свой вкус: мороженое, фрукты, шоколад, сгущенное молоко, мед и тому подобное.

Приятного аппетита!

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