Всегда получаются: бельгийские вафли, которые оценит вся семья
Бельгийские вафли – это пышная и воздушная сдобная выпечка квадратной или круглой формы. Она имеет хрустящую корочку снаружи и мягкую текстуру внутри.
Подавать их можно с сиропами, медом, сгущенкой, мороженым, джемом, вареньем, бананами или ягодами. В результате получится замечательный десерт – просто пальчики оближешь. Рецептом бельгийских вафель делится 24 Канал со ссылкой на WomanLife.
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Бельгийские вафли
- Время: 30 минут
- Порции: 5 – 6
Ингредиенты:
– 200 граммов муки;
– 120 граммов сливочного масла;
– 80 граммов сахара;
– 1 пакетик ванильного сахара;
– 2 яйца;
– 150 миллилитров теплого молока;
– 1 чайная ложка разрыхлителя.
Приготовление:
- Масло должно быть мягкой консистенции. Разотрите его с сахаром обычным и ванильным.
- Теперь введите яйца. Муку просейте вместе с разрыхлителем и вмешайте в тесто.
- Влейте теплое молоко. После размешивания тесто должно быть по консистенции как густая сметана. Оставьте тесто на столе на 15 минут.
- Перед выпеканием еще раз тщательно размешайте. Тесто готово, можно наливать в вафельницу.
- Подавайте с дополнениями на свой вкус: мороженое, фрукты, шоколад, сгущенное молоко, мед и тому подобное.
Приятного аппетита!
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