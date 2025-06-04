Хрустящие и золотистые: готовим бельгийские вафли, которые идеально дополнят трапезу

Бельгийские вафли – выпечка, которую обожает каждая семья. Их подают сладкими с ягодами и сиропами, или же солеными с лососем и авокадо.

Независимо от подачи, в результате получится невероятное блюдо – просто пальчики оближешь. Как приготовить идеальные бельгийские вафли дома рассказывает 24 Канал со ссылкой на KURAZH. Читайте также Очень легко готовится, а результат невероятный: простой рецепт клубничного штруделя Бельгийские вафли – классический рецепт Время: 1 час 30 минут

1 час 30 минут Порции: 6 – 8 Ингредиенты:

– 250 граммов муки;

– 1 пакетик сухих дрожжей;

– 300 миллилитров молока;

– 2 яйца;

– 50 граммов сахара;

– 1 чайная ложка ванильного сахара;

– 100 граммов растопленного масла;

– 1/2 чайной ложки соли. Приготовление: В маленькой кастрюле подогрейте молоко до теплого состояния, но не доводите до кипения. Добавьте в молоко сухие дрожжи и 1 чайную ложку сахара. Оставьте смесь на 5 – 10 минут, пока не появится пена.

В большой миске смешайте муку, остальной сахар, ванильный сахар и соль. В центре мучной смеси сделайте углубление и вливайте туда молочную смесь с дрожжами. Добавьте яйца и растопленное масло. С помощью венчика или миксера замесите тесто до однородной консистенции.

Тесто должно быть достаточно густым, но не слишком тяжелым. Оставьте его в теплом месте на 1 час, пока оно не поднимется в объеме вдвое.

Когда тесто готово, разогрейте вафельницу. Смажьте ее небольшим количеством масла или масла. Осторожно вливайте порцию теста на разогретую поверхность вафельницы, закройте крышку и выпекайте до золотистого цвета, обычно это занимает 3 – 5 минут.

Время приготовления может варьироваться в зависимости от модели вафельницы, поэтому важно проверять готовность вафли.

После выпекания готовые вафли посыпьте сахарной пудрой или полейте кленовым сиропом, шоколадом или фруктами и ягодами. Приятного аппетита! Тоже приготовьте: клубничная панакота, которая идеально передает итальянский шарм.