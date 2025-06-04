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4 июня, 12:33
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Хрустящие и золотистые: готовим бельгийские вафли, которые идеально дополнят трапезу

Марта Касиянчук
Основні тези
  • Бельгийские вафли могут быть поданы как сладкими, так и солеными – это универсальная выпечка, что не оставит равнодушным никого.
  • Приготовить их дома не так трудно, как сначала кажется. Нужно просто придерживаться рецепта и приложить немного усилий.

Бельгийские вафли – выпечка, которую обожает каждая семья. Их подают сладкими с ягодами и сиропами, или же солеными с лососем и авокадо.

Независимо от подачи, в результате получится невероятное блюдо – просто пальчики оближешь. Как приготовить идеальные бельгийские вафли дома рассказывает 24 Канал со ссылкой на KURAZH.

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Бельгийские вафли – классический рецепт

  • Время: 1 час 30 минут
  • Порции: 6 – 8

Ингредиенты:
– 250 граммов муки;
– 1 пакетик сухих дрожжей;
– 300 миллилитров молока;
– 2 яйца;
– 50 граммов сахара;
– 1 чайная ложка ванильного сахара;
– 100 граммов растопленного масла;
– 1/2 чайной ложки соли.

Приготовление:

  1. В маленькой кастрюле подогрейте молоко до теплого состояния, но не доводите до кипения. Добавьте в молоко сухие дрожжи и 1 чайную ложку сахара. Оставьте смесь на 5 – 10 минут, пока не появится пена.
     
  2. В большой миске смешайте муку, остальной сахар, ванильный сахар и соль. В центре мучной смеси сделайте углубление и вливайте туда молочную смесь с дрожжами. Добавьте яйца и растопленное масло. С помощью венчика или миксера замесите тесто до однородной консистенции.
     
  3. Тесто должно быть достаточно густым, но не слишком тяжелым. Оставьте его в теплом месте на 1 час, пока оно не поднимется в объеме вдвое.
     
  4. Когда тесто готово, разогрейте вафельницу. Смажьте ее небольшим количеством масла или масла. Осторожно вливайте порцию теста на разогретую поверхность вафельницы, закройте крышку и выпекайте до золотистого цвета, обычно это занимает 3 – 5 минут.
     
  5. Время приготовления может варьироваться в зависимости от модели вафельницы, поэтому важно проверять готовность вафли.
     
  6. После выпекания готовые вафли посыпьте сахарной пудрой или полейте кленовым сиропом, шоколадом или фруктами и ягодами.

Приятного аппетита!

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