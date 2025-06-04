4 июня, 12:33
Хрустящие и золотистые: готовим бельгийские вафли, которые идеально дополнят трапезу
Основні тези
- Бельгийские вафли могут быть поданы как сладкими, так и солеными – это универсальная выпечка, что не оставит равнодушным никого.
- Приготовить их дома не так трудно, как сначала кажется. Нужно просто придерживаться рецепта и приложить немного усилий.
Бельгийские вафли – выпечка, которую обожает каждая семья. Их подают сладкими с ягодами и сиропами, или же солеными с лососем и авокадо.
Независимо от подачи, в результате получится невероятное блюдо – просто пальчики оближешь. Как приготовить идеальные бельгийские вафли дома рассказывает 24 Канал со ссылкой на KURAZH.
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Бельгийские вафли – классический рецепт
- Время: 1 час 30 минут
- Порции: 6 – 8
Ингредиенты:
– 250 граммов муки;
– 1 пакетик сухих дрожжей;
– 300 миллилитров молока;
– 2 яйца;
– 50 граммов сахара;
– 1 чайная ложка ванильного сахара;
– 100 граммов растопленного масла;
– 1/2 чайной ложки соли.
Приготовление:
- В маленькой кастрюле подогрейте молоко до теплого состояния, но не доводите до кипения. Добавьте в молоко сухие дрожжи и 1 чайную ложку сахара. Оставьте смесь на 5 – 10 минут, пока не появится пена.
- В большой миске смешайте муку, остальной сахар, ванильный сахар и соль. В центре мучной смеси сделайте углубление и вливайте туда молочную смесь с дрожжами. Добавьте яйца и растопленное масло. С помощью венчика или миксера замесите тесто до однородной консистенции.
- Тесто должно быть достаточно густым, но не слишком тяжелым. Оставьте его в теплом месте на 1 час, пока оно не поднимется в объеме вдвое.
- Когда тесто готово, разогрейте вафельницу. Смажьте ее небольшим количеством масла или масла. Осторожно вливайте порцию теста на разогретую поверхность вафельницы, закройте крышку и выпекайте до золотистого цвета, обычно это занимает 3 – 5 минут.
- Время приготовления может варьироваться в зависимости от модели вафельницы, поэтому важно проверять готовность вафли.
- После выпекания готовые вафли посыпьте сахарной пудрой или полейте кленовым сиропом, шоколадом или фруктами и ягодами.
Приятного аппетита!
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