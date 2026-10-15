Однако в ботанике этот налет считается высшим признаком качества, который невозможно подделать на складе. Именно он защищает сливы и "запечатывает" в них весь вкус.

Почему не стоит бояться белого налета на сливах?

Светлую полупрозрачную пленку на плодах называют пруином. Это природный растительный воск, который синтезируют сами клетки кожицы во время роста сливы. Тонкий слой жироподобных соединений выполняет роль надежного скафандра. С одной стороны, он запечатывает микропоры и удерживает внутреннюю влагу, спасая сочную мякоть от высыхания под палящим августовским солнцем. С другой – создает водонепроницаемый барьер, который не позволяет каплям дождя задерживаться на поверхности и препятствует проникновению патогенных микроорганизмов внутрь плода.

Покупаем сливы правильно / Фото Pixabay

Пруин держится на кожице очень нежно и легко стирается при любом механическом прикосновении. Именно поэтому отчетливый, равномерный белый налет на таких сортах, как классическая "Венгерка" или "Стэнли", свидетельствует о бережном отношении к урожаю: такие сливы срывали вручную за плодоножку, не бросали в ящики и минимально пересыпали во время транспортировки. Зато блестящие, глянцевые или липкие сливы на прилавке чаще всего означают, что плоды пережили долгий путь, многократную сортировку или просто залежались.

Можно ли спутать пруин и плесень?

Спутать природный воск с плесенью можно только из-за большой невнимательности. Растительный воск представляет собой тонкий, абсолютно гладкий и сухой слой, который равномерно покрывает всю сливу, а кожица под ним остается плотной и упругой. Плесень же всегда развивается локальными очагами – обычно вокруг трещин, вмятин или у самой плодоножки. Она имеет заметную пушистую текстуру, напоминает волокнистую паутинку и почти всегда сопровождается тягостным затхлым запахом порчи, тогда как здоровый плод источает чистый фруктовый аромат.

Покупая сливы, не стоит выбирать слишком твердые или, наоборот, слишком мягкие плоды. Идеальная слива упругая и лишь слегка поддается легкому нажатию пальца. Если же фрукты оказались слишком твердыми и кислыми, не прячьте их сразу в холодильник, лучше оставьте плоды на два дня при комнатной температуре вдали от прямых солнечных лучей. Слива спокойно дозреет, наберет сладость и аромат, после чего ее можно переложить в холодильник.