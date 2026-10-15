Проте в ботаніці цей наліт вважають найвищим знаком якості, який неможливо підробити на складі. Саме він захищає сливи та "запечатує" в них весь смак.

Чому не варто боятися білого нальоту на сливах?

Світлу напівпрозору плівку на плодах називають пруїном. Це природний рослинний віск, який синтезують самі клітини шкірки під час росту сливи. Тонкий шар жироподібних сполук виконує роль надійного скафандра. З одного боку, він запечатує мікропори та утримує внутрішню вологу, рятуючи соковиту м'якоть від висихання під пекучим серпневим сонцем. З іншого – створює водонепроникний бар'єр, який не дозволяє краплям дощу затримуватися на поверхні й перешкоджає патогенним мікроорганізмам проникнути всередину плоду.

Купуємо сливи правильно / Фото Pixabay

Пруїн тримається на шкірці дуже делікатно й легко стирається від будь-якого механічного дотику. Саме тому виразний, рівномірний білий шар на сортах на кшталт класичної Угорки чи Стенлея свідчить про бережне ставлення до врожаю: такі сливи зривали вручну за плодоніжку, не жбурляли в ящики й мінімально пересипали під час транспортування. Натомість лискучі, глянцеві або липкі сливи на прилавку найчастіше означають, що плоди пережили довгу дорогу, багаторазове сортування або просто залежалися.

Чи можна сплутати пруїн і плісняву?

Сплутати природний віск із пліснявою можна лише з великої неуважності. Рослинний віск лежить тонким, абсолютно гладким і сухим шаром, який рівномірно огортає всю сливу, а шкірка під ним залишається щільною та пружною. Пліснява ж завжди розвивається локальними вогнищами – зазвичай навколо тріщин, вм'ятин або біля самої плодоніжки. Вона має помітну пухнасту текстуру, нагадує волокнисту павутинку та майже завжди супроводжується важким затхлим запахом псування, тоді як здоровий плід випромінює чистий фруктовий аромат.

Купуючи сливи, не варто ганятися за кам'яними або, навпаки, занадто м'якими плодами. Ідеальна слива пружна й лише злегка піддається м'якому натисканню пальця. Якщо ж фрукти виявилися занадто твердими й кислими, не ховайте їх одразу в холод, краще залиште плоди на два дні за кімнатної температури подалі від прямих променів сонця. Слива спокійно дозріє, набере солодкість і аромат, після чого її можна перекласти в холодильник.