1 апреля, 23:55
Это вкуснее популярных газированных напитков: рецепт березового сока с конфетами
Березовый сок – это напиток, который обожают абсолютно все. А с нотками известных с детства конфет он станет просто бесподобным.
Березовый сок известен не только своим ярким вкусом, но и целебными свойствами. Добавляем легкие акценты любимых с детства конфет – и долго напиток в кладовке не простоит, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Семья".
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Рецепт березового сока с конфетами
- Время: 20 минут
- Порций: 10 литров сока
Ингредиенты:
– 10 литров березового сока;
– 500 граммов сахара;
– 15 граммов лимонной кислоты;
– 12 конфет "Дюшес" или "Барбарис".
Приготовление:
- Сок наливаем в большую емкость, добавляем сахар и лимонную кислоту.
- Доводим до кипения.
- Разливаем сок в стерилизованные банки, на дно каждой предварительно кладем 3 – 4 конфеты.
- Закручиваем, переворачиваем и накрываем одеялом.
- После охлаждения храним сок в темной прохладной кладовке.
Приятного аппетита!
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