Это вкуснее популярных газированных напитков: рецепт березового сока с конфетами

Березовый сок – это напиток, который обожают абсолютно все. А с нотками известных с детства конфет он станет просто бесподобным.

Березовый сок известен не только своим ярким вкусом, но и целебными свойствами. Добавляем легкие акценты любимых с детства конфет – и долго напиток в кладовке не простоит, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Семья".

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Рецепт березового сока с конфетами

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 10 литров сока

Ингредиенты:

– 10 литров березового сока;

– 500 граммов сахара;

– 15 граммов лимонной кислоты;

– 12 конфет "Дюшес" или "Барбарис".

Приготовление:

Сок наливаем в большую емкость, добавляем сахар и лимонную кислоту. Доводим до кипения. Разливаем сок в стерилизованные банки, на дно каждой предварительно кладем 3 – 4 конфеты. Закручиваем, переворачиваем и накрываем одеялом. После охлаждения храним сок в темной прохладной кладовке.

Приятного аппетита!

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