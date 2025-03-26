26 марта, 01:01
Не забудьте сохранить эту находку: как заготовить любимый березовый сок
Березовый сок – это идеальное сочетание вкуса и пользы. Добавьте к нему лимон – и лучшего напитка для весны и лета и не придумаешь.
Березовый сок – это напиток, который любят абсолютно все. Просто невозможно устоять перед его сладким привкусом, который можно дополнить любимыми фруктами, информирует 24 Канал со ссылкой на Cookpad.
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Рецепт березового сока
- Время: 25 минут
- Порций: 6 литров
Ингредиенты:
– 6 литров березового сока;
– 250 граммов сахара;
– 4 конфеты "Дюшес";
– 1/2 чайной ложки лимонной кислоты.
Приготовление:
- Сок процеживаем и доводим до кипения.
- Добавляем сахар, конфеты и лимонную кислоту.
- Разливаем в банки и стерилизуем 15 минут.
- Вместо конфет можно использовать любимый фрукт или добавить больше сахара.
Приятного аппетита!
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