Не забудьте сохранить эту находку: как заготовить любимый березовый сок

Березовый сок – это идеальное сочетание вкуса и пользы. Добавьте к нему лимон – и лучшего напитка для весны и лета и не придумаешь.

Березовый сок – это напиток, который любят абсолютно все. Просто невозможно устоять перед его сладким привкусом, который можно дополнить любимыми фруктами, информирует 24 Канал со ссылкой на Cookpad. Интересно Она стала легендарной: школьная мини-пицца, которую обожают взрослые и дети Рецепт березового сока Время : 25 минут

: 25 минут Порций: 6 литров Ингредиенты:

– 6 литров березового сока;

– 250 граммов сахара;

– 4 конфеты "Дюшес";

– 1/2 чайной ложки лимонной кислоты. Приготовление: Сок процеживаем и доводим до кипения. Добавляем сахар, конфеты и лимонную кислоту. Разливаем в банки и стерилизуем 15 минут. Вместо конфет можно использовать любимый фрукт или добавить больше сахара. Приятного аппетита! Специи отдадут весь аромат: лайфхак из Индии.