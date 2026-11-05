Согревает лучше, чем обычный: как приготовить пряный безалкогольный глинтвейн на соках

Готовим безалкогольный глинтвейн / Pixabay
Безалкогольный глинтвейн – это универсальный согревающий напиток, который создает ощущение уюта и праздника без единого градуса алкоголя. Самая распространенная ошибка при его приготовлении заключается в использовании исключительно виноградного сока, поэтому напиток нередко получается чрезмерно сладким, плоским и жидким.
Чтобы получить насыщенный рубиновый цвет, бархатистую терпкость и благородную структуру классического горячего вина, в качестве основы используется сочетание насыщенного вишневого и натурального гранатового соков с добавлением апельсинового фреша. Главное правило приготовления заключается в медленном температурном настаивании.
Сок ни в коем случае не доводят до бурного кипения, чтобы не разрушить естественную фруктовую яркость и не придать вкусу "вареный" привкус. Напиток лишь прогревают до 70 – 75 градусов, позволяя целым палочкам корицы, звездочкам бадьяна и соцветиям гвоздики постепенно отдать свои летучие эфирные масла в горячую жидкость.
Как приготовить безалкогольный глинтвейн?
- Время: 10 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 700 миллилитров натурального осветленного вишневого сока;
– 300 миллилитров гранатового сока без добавления сахара;
– 100 миллилитров свежевыжатого апельсинового сока;
– 1 большой апельсин;
– 1 кисло-сладкое яблоко;
– 2 палочки натуральной корицы;
– 3 звездочки бадьяна;
– 5 соцветий гвоздики;
– 4 горошины душистого перца;
– 1 кусочек свежего имбиря длиной 2 – 3 сантиметра;
– 1 – 2 столовые ложки пчелиного меда.
Приготовление:
- Апельсин и яблоко тщательно промойте под горячей водой, протрите полотенцем и нарежьте тонкими кружочками вместе с кожурой, удалив из яблока семенную сердцевину.
- Свежий корень имбиря очистите от кожуры и нарежьте тонкими ломтиками.
- В толстостенный сотейник выложите подготовленные кружочки апельсина, кусочки яблока и ломтики имбиря.
- Добавьте палочки корицы, звездочки бадьяна, бутоны гвоздики и горошины душистого перца.
- Влейте вишневый, гранатовый и свежий апельсиновый соки.
- Поставьте сотейник на умеренный огонь и постепенно нагревайте смесь в течение 10 – 12 минут, не доводя жидкость до кипения.
- Как только на поверхности начнут появляться первые мелкие пузырьки, а температура достигнет примерно 70 – 75 градусов, немедленно уменьшите огонь до минимального или снимите посуду с конфорки.
- Добавьте в теплый напиток 1 – 2 столовые ложки меда и тщательно размешайте ложкой до полного растворения кристаллов.
- Накройте сотейник плотной крышкой и оставьте постоять при комнатной температуре на 10 – 15 минут, чтобы специи и фрукты полностью отдали свой пряный букет.
- Процедите горячий напиток через мелкое сито, разлейте по высоким толстостенным стеклянным бокалам или керамическим кружкам и подавайте к столу, украсив каждую порцию свежим ломтиком апельсина и палочкой корицы.
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