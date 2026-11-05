Согревает лучше, чем обычный: как приготовить пряный безалкогольный глинтвейн на соках

Чтобы получить насыщенный рубиновый цвет, бархатистую терпкость и благородную структуру классического горячего вина, в качестве основы используется сочетание насыщенного вишневого и натурального гранатового соков с добавлением апельсинового фреша. Главное правило приготовления заключается в медленном температурном настаивании.

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Сок ни в коем случае не доводят до бурного кипения, чтобы не разрушить естественную фруктовую яркость и не придать вкусу "вареный" привкус. Напиток лишь прогревают до 70 – 75 градусов, позволяя целым палочкам корицы, звездочкам бадьяна и соцветиям гвоздики постепенно отдать свои летучие эфирные масла в горячую жидкость.

Как приготовить безалкогольный глинтвейн?

Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 700 миллилитров натурального осветленного вишневого сока;

– 300 миллилитров гранатового сока без добавления сахара;

– 100 миллилитров свежевыжатого апельсинового сока;

– 1 большой апельсин;

– 1 кисло-сладкое яблоко;

– 2 палочки натуральной корицы;

– 3 звездочки бадьяна;

– 5 соцветий гвоздики;

– 4 горошины душистого перца;

– 1 кусочек свежего имбиря длиной 2 – 3 сантиметра;

– 1 – 2 столовые ложки пчелиного меда.

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Приготовление: