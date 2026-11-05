Зігріває краще за звичайний: як зварити пряний безалкогольний глінтвейн на соках

Готуємо безалкогольний глінтвейн / Pixabay

Безалкогольний глінтвейн – це універсальний зігрівальний напій, який створює відчуття затишку та свята без жодного градуса алкоголю. Найчастіша помилка під час його приготування полягає у використанні виключно виноградного соку, через що напій нерідко виходить надмірно солодким, пласким і рідким.

Щоб отримати глибокий рубіновий колір, оксамитову терпкість і шляхетну структуру класичного гарячого вина, за основу беруть поєднання насиченого вишневого та натурального гранатового соків із додаванням апельсинового фрешу. Головне правило варіння полягає в повільному температурному настоюванні. Adv Сік ні в якому разі не доводять до бурхливого кипіння, щоб не зруйнувати природну фруктову яскравість і не зробити смак "вареним". Напій лише прогрівають до 70 – 75 градусів, дозволяючи цілим паличкам кориці, зірочкам бодяну та суцвіттям гвоздики поступово віддати свої леткі ефірні олії в гарячу рідину. Як зварити безалкогольний глінтвейн? Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 2 Інгредієнти:

– 700 мілілітрів натурального освітленого вишневого соку;

– 300 мілілітрів гранатового соку без доданого цукру;

– 100 мілілітрів свіжовичавленого соку апельсина;

– 1 великий апельсин;

– 1 кисло-солодке яблуко;

– 2 палички натуральної кориці;

– 3 зірочки бодяну;

– 5 суцвіть гвоздики;

– 4 горошини духмяного перцю;

– 1 шматочок свіжого імбиру завдовжки 2 – 3 сантиметри;

– 1 – 2 столові ложки бджолиного меду. Реклама Приготування: Апельсин і яблуко ретельно промийте під гарячою водою, обітріть рушником і наріжте тонкими кружальцями разом зі шкіркою, видаливши з яблука насіннєву серцевину. Свіжий корінь імбиру очистіть від шкірки та подрібніть тонкими слайсами. У товстостінний сотейник викладіть підготовлені кружальця апельсина, шматочки яблука та пластинки імбиру. Додайте палички кориці, зірочки бодяну, бутони гвоздики та горошини духмяного перцю. Влийте вишневий, гранатовий та свіжий апельсиновий соки. Поставте сотейник на помірний вогонь і поступово нагрівайте суміш протягом 10 – 12 хвилин, не доводячи рідину до кипіння. Як тільки на поверхні почнуть з'являтися перші дрібні бульбашки, а температура досягне приблизно 70 – 75 градусів, негайно зменшіть нагрів до мінімального або зніміть посуд із конфорки. Введіть у теплий напій 1 – 2 столові ложки меду та ретельно розмішайте ложкою до повного розчинення кристалів. Накрийте сотейник щільною кришкою та залиште постояти при кімнатній температурі на 10 – 15 хвилин, щоб спеції та фрукти повністю віддали свій пряний букет. Процідіть гарячий напій через дрібне сито, розлийте у високі товстостінні скляні келихи або керамічні кухлі та подавайте до столу, прикрасивши кожну порцію свіжою скибочкою апельсина та паличкою кориці.

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