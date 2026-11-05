Зігріває краще за звичайний: як зварити пряний безалкогольний глінтвейн на соках

Готуємо безалкогольний глінтвейн / Pixabay
Безалкогольний глінтвейн – це універсальний зігрівальний напій, який створює відчуття затишку та свята без жодного градуса алкоголю. Найчастіша помилка під час його приготування полягає у використанні виключно виноградного соку, через що напій нерідко виходить надмірно солодким, пласким і рідким.
Щоб отримати глибокий рубіновий колір, оксамитову терпкість і шляхетну структуру класичного гарячого вина, за основу беруть поєднання насиченого вишневого та натурального гранатового соків із додаванням апельсинового фрешу. Головне правило варіння полягає в повільному температурному настоюванні.
Сік ні в якому разі не доводять до бурхливого кипіння, щоб не зруйнувати природну фруктову яскравість і не зробити смак "вареним". Напій лише прогрівають до 70 – 75 градусів, дозволяючи цілим паличкам кориці, зірочкам бодяну та суцвіттям гвоздики поступово віддати свої леткі ефірні олії в гарячу рідину.
Як зварити безалкогольний глінтвейн?
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 700 мілілітрів натурального освітленого вишневого соку;
– 300 мілілітрів гранатового соку без доданого цукру;
– 100 мілілітрів свіжовичавленого соку апельсина;
– 1 великий апельсин;
– 1 кисло-солодке яблуко;
– 2 палички натуральної кориці;
– 3 зірочки бодяну;
– 5 суцвіть гвоздики;
– 4 горошини духмяного перцю;
– 1 шматочок свіжого імбиру завдовжки 2 – 3 сантиметри;
– 1 – 2 столові ложки бджолиного меду.
Приготування:
- Апельсин і яблуко ретельно промийте під гарячою водою, обітріть рушником і наріжте тонкими кружальцями разом зі шкіркою, видаливши з яблука насіннєву серцевину.
- Свіжий корінь імбиру очистіть від шкірки та подрібніть тонкими слайсами.
- У товстостінний сотейник викладіть підготовлені кружальця апельсина, шматочки яблука та пластинки імбиру.
- Додайте палички кориці, зірочки бодяну, бутони гвоздики та горошини духмяного перцю.
- Влийте вишневий, гранатовий та свіжий апельсиновий соки.
- Поставте сотейник на помірний вогонь і поступово нагрівайте суміш протягом 10 – 12 хвилин, не доводячи рідину до кипіння.
- Як тільки на поверхні почнуть з'являтися перші дрібні бульбашки, а температура досягне приблизно 70 – 75 градусів, негайно зменшіть нагрів до мінімального або зніміть посуд із конфорки.
- Введіть у теплий напій 1 – 2 столові ложки меду та ретельно розмішайте ложкою до повного розчинення кристалів.
- Накрийте сотейник щільною кришкою та залиште постояти при кімнатній температурі на 10 – 15 хвилин, щоб спеції та фрукти повністю віддали свій пряний букет.
- Процідіть гарячий напій через дрібне сито, розлийте у високі товстостінні скляні келихи або керамічні кухлі та подавайте до столу, прикрасивши кожну порцію свіжою скибочкою апельсина та паличкою кориці.
Повʼязані теми:
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі