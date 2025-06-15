Идеально в День отца: готовим простой и вкусный бисквит с клубникой
- Предлагаем приготовить британский десерт "Виктория" из бисквита и крема ко Дню отца.
- Эта выпечка особенная тем, что не смазывается кремом снаружи, а только внутри. Вместо этого вверх просто присыпается сахарной пудрой.
15 июня украинские семьи отмечают День отца. И в этот день хочется порадовать своих пап чем-то вкусненьким – идеальным вариантом станет нежный десерт.
24 Канал предлагает приготовить известный британский десерт "Виктория" из бисквита и крема. В отличие от традиционных десертов, эта выпечка не смазывается кремом извне – начинка вкладывается внутрь, а вверх присыпается сахарной пудрой.
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Бисквит – рецепт
- Время: 40 минут
- Порции: 6 – 8
Ингредиенты:
– 4 яйца;
– 1 столовую ложку кипятка;
– 1 столовая ложка муки;
– кукурузный крахмал;
– 170 граммов сахарной пудры;
– 2 чайные ложки разрыхлителя;
– клубнику для украшения;
– сахарную пудру для посыпки;
– джем, взбитые сливки или крем для прослойки.
Приготовление:
- Возьмите стакан 250 миллилитров, всыпьте туда столовую ложку муки и заполните емкость кукурузным крахмалом.
- Разогрейте духовку до 180 градусов. Подготовьте две формы диаметром 20 сантиметров – их выстелите пергаментом и смажьте растительным или сливочным маслом.
- Белки яиц взбейте вместе с кипятком до пышной густой массы. Постепенно добавьте пудру и продолжайте взбивать.
- По одному вмешайте желтки. Муку с крахмалом просейте и всыпьте в тесто вместе с разрыхлителем. Взбейте до однородности.
- Тесто разделите тесто пополам. Выпекайте коржи по 20 – 25 минут до золотистого оттенка. Остудите в формах в течение 5 минут, затем выложите на решетку для полного остывания.
- Коржи должны остаться пышными и не оседать. На нижний выложите выбранную начинку и накройте вторым.
- Затем присыпьте сахарной пудрой и украсьте клубникой.
Приятного аппетита!
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