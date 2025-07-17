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17 июля, 17:31
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Вкуснее, чем самая дорогая икра: бюджетная намазка за 2 минуты

Марта Касиянчук
Основні тези
  • Намазка с селедкой – это популярная закуска, которая готовится из филе сельди, часто с добавлением сыра, сливочного масла и других ингредиентов.
  • Ее подают на хлебе, гренках или как начинку для бутербродов.

Сельдь является питательной и вкусной рыбой, которую можно использовать буквально в каждом блюде. От салатов и закусок до намазок и просто бутербродов – вкусно особенно.

24 Канал со ссылкой на фудблогершу @alionakarpiuk предлагает приготовить очень вкусную и полезную намазку из сельди и плавленого сырка.

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Как сделать вкусную намазку из сельди?

  • Время: 5 минут
  • Порции: 4 – 6

Ингредиенты:
– 1 большая морковь;
– 2 плавленых сырка;
– 2 селедки;
– 100 граммов сливочного масла.

Приготовление:

  1. Очистите все ингредиенты и порежьте их на куски.
     
  2. Сложите в чашу блендера морковь, сырки, сельдь и масло. Взбейте все до однородной пастообразной массы.
     
  3. Смакуйте с любым хлебом, хлебцами или даже лавашем.

Приятного аппетита!

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