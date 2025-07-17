Вкуснее, чем самая дорогая икра: бюджетная намазка за 2 минуты

Сельдь является питательной и вкусной рыбой, которую можно использовать буквально в каждом блюде. От салатов и закусок до намазок и просто бутербродов – вкусно особенно.

24 Канал со ссылкой на фудблогершу @alionakarpiuk предлагает приготовить очень вкусную и полезную намазку из сельди и плавленого сырка. Читайте также Ешьте его каждый день и все купальники будут в кайф: идеальный рецепт детокс-салата Как сделать вкусную намазку из сельди? Время: 5 минут

5 минут Порции: 4 – 6 Ингредиенты:

– 1 большая морковь;

– 2 плавленых сырка;

– 2 селедки;

– 100 граммов сливочного масла. Приготовление: Очистите все ингредиенты и порежьте их на куски.

Сложите в чашу блендера морковь, сырки, сельдь и масло. Взбейте все до однородной пастообразной массы.

Смакуйте с любым хлебом, хлебцами или даже лавашем. Приятного аппетита! Тоже приготовьте: яичная намазка за 10 минут.