Золото, а не рецепт: просто натерла сало на терке – и вкусный ужин готов
- Статья описывает простой рецепт запеканки, который использует замороженное сало и картофель как основные ингредиенты.
- Это блюдо является бюджетным, подходит как для будничного, так и для праздничного стола, и не требует использования мяса.
Если хотите приготовить что-то сытное, ароматное и максимально простое – этот рецепт точно для вас. Здесь не нужно мяса: достаточно замороженного сала, картофеля и нескольких доступных ингредиентов.
В результате вы получите румяную, сочную запеканку, которая придется по вкусу всем без исключения. Это бюджетное блюдо одинаково подойдет и к праздничному, и к будничному столу, информирует 24 Канал со ссылкой на "Хозяйка".
Читайте также Огненный Конь будет доволен: запекаем самую нежную утку в мире по старинному рецепту
Запеканка из картофеля и сала – пошаговый рецепт
- Время: 1 час 20 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 100 граммов несоленого замороженного сала;
– 1 килограмм сырого картофеля;
– 1 лук;
– 250 граммов ветчины;
– 2,5 грамма паприки;
– 5 граммов приправы для картофеля;
– 2,5 грамма сушеного чеснока;
– зелень (укроп, петрушка) по вкусу.
Приготовление:
- Замороженное сало натрите на мелкой терке и переложите в большую миску.
- Картофель нарежьте небольшими кубиками, лук измельчите, ветчину также нарежьте кубиками.
- Добавьте в миску паприку, приправу для картофеля и сушеный чеснок. Все тщательно перемешайте, чтобы специи равномерно распределились.
- Переложите смесь в форму для запекания, разровняйте поверхность и накройте фольгой.
- Запекайте в духовке, разогретой до 200 градусов, примерно 50 минут.
- Перед подачей посыпьте блюдо свежей зеленью.
Как составить меню на Новый год, чтобы праздновать, а не выживать?
Самый умный подход – заранее выбрать несколько блюд, которые можно приготовить за день или даже за два до праздников, советует Kukbuk. Тогда 31 декабря не придется стоять у плиты с утра до ночи.
На последний день стоит оставить только самые простые действия: что-то нарезать, красиво выложить и украсить. Без сложных процессов, спешки и страха что-то испортить в последнюю минуту празднование будет спокойным и по-настоящему приятным.
Что еще приготовить для гостей?
Советуем приготовить фаршированные яйца с оригинальной начинкой – они первыми исчезнут со стола.
Также вашим близким точно понравится непревзойденный "Королевский" салат.