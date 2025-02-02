Много слоев удовольствия: готовим оригинальный торт "Тирамису" без савоярди

Тирамису – итальянский десерт, который традиционно состоит из слоев сыра маскарпоне, кофе, сахара и печенья савоярди. Однако, приготовить этот нежнейший торт можно и из блинов.

Тогда он получается очень нежный и вкусный, а главное в меру сладкий. Рецептом блинного торта "Тирамису" делится рецепт блинного торта 24 Канал со ссылкой на фудблогера @marina.konieva. Читайте также Нежность охватит вкусовые рецепторы: творожная запеканка без муки, что тает во рту Блинный торт "Тирамису" с блинами Время: 35 – 40 минут

35 – 40 минут Порции: 8 Ингредиенты для блинов:

– 2 яйца;

– 120 граммов молока;

– 50 граммов муки;

– щепотка соли;

– 5 граммов ванильного сахара.



Для крема:

– 200 граммов творога;

– 50 граммов сахара;

– 100 граммов сметаны;

– 30 граммов шоколадного сиропа;

– 3 грамма растворимого кофе + 15 граммов теплой воды. Как приготовить блинный "Тирамису": смотрите видео Приготовление: Сначала приготовьте блины. Увеличьте порцию вдвое, чтобы тортик получился высокий (из одной порции получится 7 – 8 блинов).

Для теста смешайте все ингредиенты и постоять на 15 минут. Выпекайте, как всегда – на сухой сковороде и до золотистости.

Для крема творог с сиропом перебейте блендером.

Кофе растворите в теплой воде, добавьте к массе и взбейте блендером до однородности. Добавьте сметану и взбейте миксером.

Когда блины остыть, соберите тортик – блин – крем – блин – крем и так далее.

Остатками крема смажьте тортик со всех сторон, а потом щедро присыпьте верхушку торта какао.

Поставьте торт в холодильник на ночь, или по крайней мере на 4 – 6 часов. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Тогда приготовьте и шоколадный чизкейк.