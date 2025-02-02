Много слоев удовольствия: готовим оригинальный торт "Тирамису" без савоярди
Тирамису – итальянский десерт, который традиционно состоит из слоев сыра маскарпоне, кофе, сахара и печенья савоярди. Однако, приготовить этот нежнейший торт можно и из блинов.
Тогда он получается очень нежный и вкусный, а главное в меру сладкий. Рецептом блинного торта "Тирамису" делится рецепт блинного торта 24 Канал со ссылкой на фудблогера @marina.konieva.
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Блинный торт "Тирамису" с блинами
- Время: 35 – 40 минут
- Порции: 8
Ингредиенты для блинов:
– 2 яйца;
– 120 граммов молока;
– 50 граммов муки;
– щепотка соли;
– 5 граммов ванильного сахара.
Для крема:
– 200 граммов творога;
– 50 граммов сахара;
– 100 граммов сметаны;
– 30 граммов шоколадного сиропа;
– 3 грамма растворимого кофе + 15 граммов теплой воды.
Как приготовить блинный "Тирамису": смотрите видео
Приготовление:
- Сначала приготовьте блины. Увеличьте порцию вдвое, чтобы тортик получился высокий (из одной порции получится 7 – 8 блинов).
- Для теста смешайте все ингредиенты и постоять на 15 минут. Выпекайте, как всегда – на сухой сковороде и до золотистости.
- Для крема творог с сиропом перебейте блендером.
- Кофе растворите в теплой воде, добавьте к массе и взбейте блендером до однородности. Добавьте сметану и взбейте миксером.
- Когда блины остыть, соберите тортик – блин – крем – блин – крем и так далее.
- Остатками крема смажьте тортик со всех сторон, а потом щедро присыпьте верхушку торта какао.
- Поставьте торт в холодильник на ночь, или по крайней мере на 4 – 6 часов.
Приятного аппетита!
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