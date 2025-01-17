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17 января 2025, 12:39
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Невероятно вкусно и всего за 20 минут: готовим блины с бананом без яиц

Марта Касиянчук

Нередко в холодильнике заканчиваются яйца, а чего-то вкусненького на завтрак хочется. Не беда – можно приготовить вкусные блины без яиц, но с бананом.

Бананы станут отличной заменой, добавляя блинам легкий сладкий аромат и нежную текстуру. Как приготовить блины с бананом без яиц, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Arguments.

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    Блинчики с бананом без яиц

    • Время: 20 минут
    • Порции: 4

    Ингредиенты:
    – 200 граммов муки;
    – 300 миллилитров молока;
    – 1 большой банан;
    – 2 столовые ложки сахара;
    – 0,5 чайной ложки соды;
    – масло для жарки.

    Приготовление:

    1. В блендере смешайте банан с молоком до однородной массы. Добавьте сахар и соду, тщательно перемешайте.
       
    2. Просейте муку и постепенно вводите ее в банановую смесь, взбивая, чтобы не оставалось комочков.
       
    3. Разогрейте сковороду, слегка смажьте ее маслом и налейте тонкий слой теста. Жарьте блины по 1 – 2 минуты с каждой стороны до золотистого цвета.

    Готовые блины можно дополнить свежими фруктами, медом или ореховым маслом. Эти блины отличаются нежной текстурой и насыщенным вкусом, что делает их идеальным выбором для легкого завтрака или десерта.

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