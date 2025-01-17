Невероятно вкусно и всего за 20 минут: готовим блины с бананом без яиц

Нередко в холодильнике заканчиваются яйца, а чего-то вкусненького на завтрак хочется. Не беда – можно приготовить вкусные блины без яиц, но с бананом.

Бананы станут отличной заменой, добавляя блинам легкий сладкий аромат и нежную текстуру. Как приготовить блины с бананом без яиц, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Arguments. Читайте также Не все так очевидно: готовьте овсянку на воде так и она будет вкусной, как никогда Блинчики с бананом без яиц Время: 20 минут

20 минут Порции: 4 Ингредиенты:

– 200 граммов муки;

– 300 миллилитров молока;

– 1 большой банан;

– 2 столовые ложки сахара;

– 0,5 чайной ложки соды;

– масло для жарки. Приготовление: В блендере смешайте банан с молоком до однородной массы. Добавьте сахар и соду, тщательно перемешайте.

Просейте муку и постепенно вводите ее в банановую смесь, взбивая, чтобы не оставалось комочков.

Разогрейте сковороду, слегка смажьте ее маслом и налейте тонкий слой теста. Жарьте блины по 1 – 2 минуты с каждой стороны до золотистого цвета. Готовые блины можно дополнить свежими фруктами, медом или ореховым маслом. Эти блины отличаются нежной текстурой и насыщенным вкусом, что делает их идеальным выбором для легкого завтрака или десерта. Понравился рецепт? Тогда приготовьте и домашнюю гранолу.