День должен начинаться вкусно: готовим нежные блины с курицей и сыром
Блины – это универсальная основа, которую можно совместить с множеством начинок. Курица и сыр – именно то, что нужно в начале продуктивного дня.
Простые ингредиенты и отличный результат – вот такое резюме у блинов с курицей и сыром, которые обожают все. 24 Канал предлагает начать замечательный день с рецептом Fajne gotowanie.
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Рецепт блинчиков с курицей и сыром
- Время: 20 минут
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 160 граммов пшеничной муки;
– 250 миллилитров молока;
– 1 яйцо;
– 60 миллилитров газированной воды;
– 30 миллилитров репейного масла;
– 400 граммов куриного филе;
– 1 луковица;
– 2 зубчика чеснока;
– 100 граммов сыра чеддер;
– 50 граммов консервированной кукурузы;
– соль, перец и специи по вкусу.
Приготовление:
В большой миске смешайте муку, молоко, газированную воду, яйцо и щепотку соли. Замесите тесто до однородной консистенции, чтобы не было комочков.
Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла и выпекайте тонкие блины, обжаривая с обеих сторон до золотистого цвета.
Куриные грудки нарежьте на небольшие кусочки. Приправьте их солью, перцем и любимыми специями.
На сковороде нагрейте немного масла, добавьте мелко нарезанный лук и чеснок. Обжаривайте до появления легкого золотистого оттенка.
Добавьте курицу на сковороду и обжаривайте около 7 минут, пока мясо не приготовится. Добавьте консервированную кукурузу и перемешайте.
На каждый блинчик выложите порцию куриной начинки, сверху посыпьте тертым сыром. Сверните блины или подавайте в открытом виде по желанию.
Приятного аппетита!
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