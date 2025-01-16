День должен начинаться вкусно: готовим нежные блины с курицей и сыром

Блины – это универсальная основа, которую можно совместить с множеством начинок. Курица и сыр – именно то, что нужно в начале продуктивного дня.

Простые ингредиенты и отличный результат – вот такое резюме у блинов с курицей и сыром, которые обожают все. 24 Канал предлагает начать замечательный день с рецептом Fajne gotowanie.

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Рецепт блинчиков с курицей и сыром

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 6

Ингредиенты:

– 160 граммов пшеничной муки;

– 250 миллилитров молока;

– 1 яйцо;

– 60 миллилитров газированной воды;

– 30 миллилитров репейного масла;

– 400 граммов куриного филе;

– 1 луковица;

– 2 зубчика чеснока;

– 100 граммов сыра чеддер;

– 50 граммов консервированной кукурузы;

– соль, перец и специи по вкусу.

Приготовление:

В большой миске смешайте муку, молоко, газированную воду, яйцо и щепотку соли. Замесите тесто до однородной консистенции, чтобы не было комочков. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла и выпекайте тонкие блины, обжаривая с обеих сторон до золотистого цвета. Куриные грудки нарежьте на небольшие кусочки. Приправьте их солью, перцем и любимыми специями. На сковороде нагрейте немного масла, добавьте мелко нарезанный лук и чеснок. Обжаривайте до появления легкого золотистого оттенка. Добавьте курицу на сковороду и обжаривайте около 7 минут, пока мясо не приготовится. Добавьте консервированную кукурузу и перемешайте. На каждый блинчик выложите порцию куриной начинки, сверху посыпьте тертым сыром. Сверните блины или подавайте в открытом виде по желанию.

Приятного аппетита!

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