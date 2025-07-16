Начинаем день с хорошего настроения: оригинальные блины с ветчиной, сыром и авокадо
- Блины с ветчиной и авокадо – отличный вариант для удачного начала дня.
- Они легкие в исполнении, а с начинкой всегда можно немного поэкспериментировать.
Как только ваши родные почувствуют аромат этих блинов, то сразу примчатся на кухню. А надеяться на то, что что-то останется на потом, и вовсе не стоит.
Начинать день с блинов – это подарить себе заряд энергии и хорошее настроение на несколько часов. Они легкие в приготовлении, а любимая начинка никогда не подведет, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Cookorama.
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Рецепт мельниц с ветчиной, сыром и авокадо
- Время: до 30 минут
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 200 миллилитров свежего молока;
– 100 граммов пшеничной муки;
– 2 яйца;
– 2 столовые ложки растительного масла;
– соль и перец по вкусу;
– половинка авокадо;
– сок половины лимона;
– 150 граммов ветчины;
– 150 граммов сыра.
Приготовление:
Ветчину и сыр нарежьте слайсами.
Сначала приготовьте блинное тесто. В миске взбейте яйца со щепоткой соли, добавьте молоко и просеянную муку.
В конце влейте столовую ложку растительного масла.
Перемешайте до однородности, чтобы не осталось комочков. Дайте тесту постоять примерно 20 минут.
Смажьте сковородку маслом, налейте примерно полтора половника теста и выпекайте толстые блины с обеих сторон до румяности.
Мякоть спелого авокадо разомните вилкой до состояния пюре, добавьте лимонный сок, немного соли и перца.
Каждый блинчик смажьте авокадовым пюре, сверху выложите ломтики ветчины и тертый или нарезанный сыр.
Сверните блины рулетом и нарежьте порционными кусочками.
Приятного аппетита!
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