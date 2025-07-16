Начинаем день с хорошего настроения: оригинальные блины с ветчиной, сыром и авокадо

Как только ваши родные почувствуют аромат этих блинов, то сразу примчатся на кухню. А надеяться на то, что что-то останется на потом, и вовсе не стоит.

Начинать день с блинов – это подарить себе заряд энергии и хорошее настроение на несколько часов. Они легкие в приготовлении, а любимая начинка никогда не подведет, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Cookorama.

Читайте также Не надо ни капли воды: как легко превратить элементарную гречку в шедевр

Рецепт мельниц с ветчиной, сыром и авокадо

Время : до 30 минут

: до 30 минут Порций: 6

Ингредиенты:

– 200 миллилитров свежего молока;

– 100 граммов пшеничной муки;

– 2 яйца;

– 2 столовые ложки растительного масла;

– соль и перец по вкусу;

– половинка авокадо;

– сок половины лимона;

– 150 граммов ветчины;

– 150 граммов сыра.

Приготовление:

Ветчину и сыр нарежьте слайсами. Сначала приготовьте блинное тесто. В миске взбейте яйца со щепоткой соли, добавьте молоко и просеянную муку. В конце влейте столовую ложку растительного масла. Перемешайте до однородности, чтобы не осталось комочков. Дайте тесту постоять примерно 20 минут. Смажьте сковородку маслом, налейте примерно полтора половника теста и выпекайте толстые блины с обеих сторон до румяности. Мякоть спелого авокадо разомните вилкой до состояния пюре, добавьте лимонный сок, немного соли и перца. Каждый блинчик смажьте авокадовым пюре, сверху выложите ломтики ветчины и тертый или нарезанный сыр. Сверните блины рулетом и нарежьте порционными кусочками.

Приятного аппетита!

Изысканно и просто: легкий рецепт десерта "Птичье молоко".