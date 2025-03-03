Просто и со вкусом: вариант меню на первую неделю поста
Пост – это не только время воздержания, но и возможность открыть для себя новые вкусы. Простота ингредиентов не означает отказ от гастрономического удовольствия. Наоборот – постные блюда могут приятно удивить.
Первая неделя поста – это период, когда организм привыкает к новому рациону, сообщает 24 Канал. В основе такого меню – разнообразные овощи, грибы, каши, бобовые, рыба или консервация без мяса. Это прекрасная возможность "избавиться" от нее накануне нового сезона!
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Какие блюда готовить
На завтрак – тыквенную кашу с орехами или гречку с грибами. На обед – борщ без мяса, фасолевый суп или грибную похлебку. Главное блюдо – тушеная капуста, овощное рагу или постные вареники с картофелем и луком. А если хочется чего-то особенного – запеченная рыба с лимоном и зеленью или хрустящие драники будут как никогда кстати.
Не забывайте о легких перекусах – орехи, сухофрукты, хлеб с намазкой из авокадо или домашний хумус. Главное – наслаждаться вкусом и готовить с любовью.
Рецепт грибной похлебки
- Время: 1,5 часа
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 100 граммов сушеных белых грибов;
– 2 лука;
– 1 морковь;
– 2 – 3 столовые ложки муки;
– 2 зубчика чеснока;
– соль и перец по вкусу;
– зелень.
Приготовление:
- Замочите грибы на ночь, утром отожмите и порежьте. Воду не выливайте – процедите ее.
- В кастрюлю налейте свежую воду, добавьте процеженную воду из грибов и сами грибы. Доведите до кипения.
- Когда уха закипит, снимите пену, уменьшите огонь и варите около часа.
- Тем временем подготовьте зажарку: морковь натрите на крупной терке, лук порежьте кубиками. Жарьте овощи примерно 5 минут, затем всыпьте муку и пассеруйте еще 2 – 3 минуты.
- Перелейте зажарку в суп, накройте крышкой и варите еще 10 – 15 минут.
- Всыпьте соль и перец по вкусу.
- По желанию добавьте давленый чеснок. Доведите до кипения, затем оставьте томиться на час.
- Перед подачей посыпьте зеленью.
Рецепт квашеной капусты с сушеными сливами
- Время: 1 час
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 50 граммов сушеных грибов;
– 1 килограмм квашеной капусты;
– 2 луковицы;
– 4 столовые ложки масла;
– соль – по вкусу;
– перец – по вкусу;
– 2 лавровых листа;
– 4 горошины душистого перца;
– 1 столовая ложка майорана;
– 1 чайная ложка тмина;
– 1/2 чайной ложки черного перца;
– 100 граммов сушеных слив;
– 1 столовая ложка муки.
Приготовление:
- Сушеные грибы залейте холодной водой и оставьте на ночь. На следующий день слейте воду для замачивания, добавьте новую воду (ровно столько, чтобы покрыть грибы) и варите до мягкости (примерно 20 – 25 минут).
- Квашеную капусту промойте в ситечке, отожмите и нарежьте небольшими кусочками. Поместите в большую кастрюлю.
- Добавьте воду и доведите до кипения. Варите под крышкой около 30 минут.
- Тем временем нарежьте кубиками лук и обжарьте на растительном масле.
- К капусте добавьте сушеные грибы вместе с водой, глазированный лук, лавровый лист, душистый перец, майоран, тмин, перец.
- Добавьте нарезанные сушеные сливы, накройте крышкой и готовьте примерно 10 минут, пока капуста не станет мягкой.
- На сковороду налейте 2 столовые ложки масла, добавьте муку и перемешивайте деревянной ложкой, пока не образуется светло-коричневая румяная масса.
- Добавьте к вареной капусте вместе с отложенным луком. Перемешайте и еще раз тщательно проварите.
Рецепт драников
- Время: 40 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 килограмм картофеля;
– 1 – 2 яйца;
– 3 – 4 столовые ложки муки;
– 1 столовая ложка сливок (по желанию);
– соль и перец – по вкусу;
– лук (по желанию);
– масло для жарки.
Приготовление:
- Почистите и натрите картофель или воспользуйтесь кухонным комбайном.
- Не перемешивайте его и отставьте на пять минут. Затем слейте сок, что собрался.
- Добавьте муку и яйцо, а также мелко нарезанный лук и сливки по желанию.
- Перемешайте тесто. Приправьте его солью и перцем. На сковороде разогрейте растительное масло.
- Жарьте тонкие блины до золотистого цвета с двух сторон. Выложите их на бумажное полотенце, чтобы оно впитало лишний жир.
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