Конкурент борща: готовим любимый суп из щавеля
- Зеленый борщ из щавеля становится популярным конкурентом традиционного борща в Украине.
- Рецепт супа включает ингредиенты как картофель, рис, морковь, лук, вареные яйца и сметана.
Традиционный борщ всегда будет фаворитом предпочтений украинцев, но сейчас у него есть мощный конкурент. Зеленый борщ из щавеля точно заслуживает места на пьедестале.
Щавелевый суп дарит не только сытость и удовольствие от трапезы, но и радует особым вкусом, от которого просто невозможно отказаться. 24 Канал советует приготовить его по рецепту портала Smachno.in.ua.
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Рецепт зеленого борща
- Время: 1 час
- Порций: 8
Ингредиенты:
– 3 литра воды или мясного бульона;
– 500 граммов картофеля;
– 4 столовые ложки риса;
– 150 граммов моркови;
– 150 граммов лука;
– 5 вареных яиц;
– 200 граммов домашней сметаны;
– зеленый лук по вкусу;
– лавровый лист;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
Очистите картофель и нарежьте его небольшими кубиками. Морковь очистите и порежьте кружочками. Лук также почистите и сделайте на нем крестообразный надрез.
Сложите картофель, морковь и лук в кастрюлю с кипящей водой. Варите овощи примерно 10 минут.
Промойте рис и добавьте его в кастрюлю. Посолите по вкусу и варите еще 10 минут.
Пока все варится, отделите желтки от белков. Белки нарежьте достаточно крупно, а желтки разотрите со сметаной до однородной консистенции.
Добавьте в суп сначала желтковую массу, перемешайте. Затем высыпьте нарезанные белки. Доведите до кипения и проварите еще 1 – 2 минуты.
Подготовьте щавель: промойте, удалите грубые стебли, а листья измельчите. Зеленый лук также должен быть мелко нарезан.
В почти готовый суп добавьте лавровый лист, щавель и зеленый лук. Снова доведите до кипения, накройте крышкой, снимите с огня и оставьте настояться на 10 – 15 минут.
Перед подачей приправьте свежемолотым черным перцем. Ваш зеленый борщ готов!
Приятного аппетита!
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