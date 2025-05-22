Конкурент борща: готовим любимый суп из щавеля

Традиционный борщ всегда будет фаворитом предпочтений украинцев, но сейчас у него есть мощный конкурент. Зеленый борщ из щавеля точно заслуживает места на пьедестале.

Щавелевый суп дарит не только сытость и удовольствие от трапезы, но и радует особым вкусом, от которого просто невозможно отказаться. 24 Канал советует приготовить его по рецепту портала Smachno.in.ua.

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Рецепт зеленого борща

Время : 1 час

: 1 час Порций: 8

Ингредиенты:

– 3 литра воды или мясного бульона;

– 500 граммов картофеля;

– 4 столовые ложки риса;

– 150 граммов моркови;

– 150 граммов лука;

– 5 вареных яиц;

– 200 граммов домашней сметаны;

– зеленый лук по вкусу;

– лавровый лист;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Очистите картофель и нарежьте его небольшими кубиками. Морковь очистите и порежьте кружочками. Лук также почистите и сделайте на нем крестообразный надрез. Сложите картофель, морковь и лук в кастрюлю с кипящей водой. Варите овощи примерно 10 минут. Промойте рис и добавьте его в кастрюлю. Посолите по вкусу и варите еще 10 минут. Пока все варится, отделите желтки от белков. Белки нарежьте достаточно крупно, а желтки разотрите со сметаной до однородной консистенции. Добавьте в суп сначала желтковую массу, перемешайте. Затем высыпьте нарезанные белки. Доведите до кипения и проварите еще 1 – 2 минуты. Подготовьте щавель: промойте, удалите грубые стебли, а листья измельчите. Зеленый лук также должен быть мелко нарезан. В почти готовый суп добавьте лавровый лист, щавель и зеленый лук. Снова доведите до кипения, накройте крышкой, снимите с огня и оставьте настояться на 10 – 15 минут. Перед подачей приправьте свежемолотым черным перцем. Ваш зеленый борщ готов!

Приятного аппетита!

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