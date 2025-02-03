Он покоряет рестораны мирового уровня: секрет шефского борща от Ярославского
Борщ –это настоящая гордость украинской кухни. А если приготовить его вместе со знаменитым шефом, то результат получится просто фантастическим!
Украинский шеф Владимир Ярославский рассказал, как готовит борщ, который он подает в ресторанах и на официальных мероприятиях. 24 Канал предлагает повторить этот особый рецепт, которым он поделился в своем инстаграме.
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Рецепт борща от Ярославского
- Время: 1 час
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 60 граммов моркови;
– 100 граммов лука;
– 40 граммов стебля сельдерея;
– 30 граммов болгарского перца;
– 50 миллилитров растительного масла;
– 240 граммов свеклы;
– 380 граммов томатов Пелати (в собственном соку);
– 5 граммов яблочного или винного уксуса;
– 1,500 – 1,8 литра бульона;
– 200 граммов белокочанной капусты;
– 200 граммов картофеля;
– 200 граммов отварной фасоли;
– лавровый лист, сухой орегано, черный и душистый перец, подкопченная паприка и перец чили – по вкусу;
– соль – по вкусу;
– 20 – 25 граммов сахара;
– 50 граммов сала;
– 20 граммов чеснока;
– зелень петрушки и лука – по вкусу;
– сметана – для подачи.
Приготовление:
- Заранее готовим насыщенный бульон, лучше всего – на говяжьих ребрышках.
- Все овощи нарезаем полусоломкой, чтобы они потом помещались в ложку.
- Сало измельчаем с чесноком, можно в блендере.
- Ставим бульон на огонь, добавляем специи и травы и доводим до кипения.
- Добавляем поджарку из моркови и лука и ждем закипания.
- Добавляем картофель и даем закипеть.
- Добавляем свеклу, томаты, отваренную фасоль. Перемешиваем и сразу кладем капусту.
- Медленно доводим до кипения, отставляем с огня и выбрасываем сало.
- Солим по вкусу, можно также добавить щепотку сахара.
Приятного аппетита!
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