УКР РУС
3 февраля 2025, 10:50
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Он покоряет рестораны мирового уровня: секрет шефского борща от Ярославского

Лилия Имбировская-Сиваковская

Борщ –это настоящая гордость украинской кухни. А если приготовить его вместе со знаменитым шефом, то результат получится просто фантастическим!

Украинский шеф Владимир Ярославский рассказал, как готовит борщ, который он подает в ресторанах и на официальных мероприятиях. 24 Канал предлагает повторить этот особый рецепт, которым он поделился в своем инстаграме.

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Рецепт борща от Ярославского

  • Время: 1 час
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 60 граммов моркови;
– 100 граммов лука;
– 40 граммов стебля сельдерея;
– 30 граммов болгарского перца;
– 50 миллилитров растительного масла;
– 240 граммов свеклы;
– 380 граммов томатов Пелати (в собственном соку);
– 5 граммов яблочного или винного уксуса;
– 1,500 – 1,8 литра бульона;
– 200 граммов белокочанной капусты;
– 200 граммов картофеля;
– 200 граммов отварной фасоли;
– лавровый лист, сухой орегано, черный и душистый перец, подкопченная паприка и перец чили – по вкусу;
– соль – по вкусу;
– 20 – 25 граммов сахара;
– 50 граммов сала;
– 20 граммов чеснока;
– зелень петрушки и лука – по вкусу;
– сметана – для подачи.

Приготовление:

  1. Заранее готовим насыщенный бульон, лучше всего – на говяжьих ребрышках.
  2. Все овощи нарезаем полусоломкой, чтобы они потом помещались в ложку.
  3. Сало измельчаем с чесноком, можно в блендере.
  4. Ставим бульон на огонь, добавляем специи и травы и доводим до кипения.
  5. Добавляем поджарку из моркови и лука и ждем закипания.
  6. Добавляем картофель и даем закипеть.
  7. Добавляем свеклу, томаты, отваренную фасоль. Перемешиваем и сразу кладем капусту.
  8. Медленно доводим до кипения, отставляем с огня и выбрасываем сало.
  9. Солим по вкусу, можно также добавить щепотку сахара.

Приятного аппетита!

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