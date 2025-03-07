Яблочный брауни без сахара: идеальная выпечка, на которую нужно минимум затрат и времени

Этот брауни обещает покорить сердце и желудок. Вкуснятина имеет тесто, в котором едва уловимая горчинка, что сбалансировано сочетается со сладостью яблочного пюре. Довершает это гармоничное сочетание горькая шоколадная глазурь.

Яблочный брауни – особенная выпечка, которая непременно привлечет внимание любителей оригинальных десертов. Как приготовить брауни с яблоками без сахара рассказывает 24 Канал со ссылкой на Господа. Читайте также Готовятся быстро – съедаются мгновенно: вкусные творожные кексы, которые превосходят покупные Брауни с яблоками без сахара Время: 40 минут

40 минут Порции: 6 – 8 Ингредиенты:

– 200 граммов яблок сладких (без кожуры и сердцевины);

– 2 яйца;

– 1 столовая ложка какао-порошка;

– 1 столовая ложка кукурузной муки;

– 1 чайная ложка разрыхлителя;

– 20 граммов горького шоколада;

– 1 столовая ложка молока 1,5%. Приготовление: Все ингредиенты, кроме молока и шоколада, сложите в чашу блендера и взбейте до однородной массы.

Перелейте тесто в силиконовую форму и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 20 – 25 минут.

Дайте кексу немного остыть и достаньте из формы.

Шоколад поломайте на кусочки, добавьте молоко и поставим в микроволновую на 30 секунд. Полейте глазурью брауни. Приятного аппетита! Тоже приготовьте: постный пирог с яблоками без яиц и молочных продуктов.