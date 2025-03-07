Яблочный брауни без сахара: идеальная выпечка, на которую нужно минимум затрат и времени
Этот брауни обещает покорить сердце и желудок. Вкуснятина имеет тесто, в котором едва уловимая горчинка, что сбалансировано сочетается со сладостью яблочного пюре. Довершает это гармоничное сочетание горькая шоколадная глазурь.
Яблочный брауни – особенная выпечка, которая непременно привлечет внимание любителей оригинальных десертов. Как приготовить брауни с яблоками без сахара рассказывает 24 Канал со ссылкой на Господа.
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Брауни с яблоками без сахара
- Время: 40 минут
- Порции: 6 – 8
Ингредиенты:
– 200 граммов яблок сладких (без кожуры и сердцевины);
– 2 яйца;
– 1 столовая ложка какао-порошка;
– 1 столовая ложка кукурузной муки;
– 1 чайная ложка разрыхлителя;
– 20 граммов горького шоколада;
– 1 столовая ложка молока 1,5%.
Приготовление:
- Все ингредиенты, кроме молока и шоколада, сложите в чашу блендера и взбейте до однородной массы.
- Перелейте тесто в силиконовую форму и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 20 – 25 минут.
- Дайте кексу немного остыть и достаньте из формы.
- Шоколад поломайте на кусочки, добавьте молоко и поставим в микроволновую на 30 секунд. Полейте глазурью брауни.
Приятного аппетита!
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