Укр Рус
Новости Вкусно Выпечка и десерты Яблочный брауни без сахара: идеальная выпечка, на которую нужно минимум затрат и времени
7 марта, 15:49
2

Яблочный брауни без сахара: идеальная выпечка, на которую нужно минимум затрат и времени

Марта Касиянчук

Этот брауни обещает покорить сердце и желудок. Вкуснятина имеет тесто, в котором едва уловимая горчинка, что сбалансировано сочетается со сладостью яблочного пюре. Довершает это гармоничное сочетание горькая шоколадная глазурь.

Яблочный брауни – особенная выпечка, которая непременно привлечет внимание любителей оригинальных десертов. Как приготовить брауни с яблоками без сахара рассказывает 24 Канал со ссылкой на Господа.

    Читайте также Готовятся быстро – съедаются мгновенно: вкусные творожные кексы, которые превосходят покупные

    Брауни с яблоками без сахара

    • Время: 40 минут
    • Порции: 6 – 8

    Ингредиенты:
    – 200 граммов яблок сладких (без кожуры и сердцевины);
    – 2 яйца;
    – 1 столовая ложка какао-порошка;
    – 1 столовая ложка кукурузной муки;
    – 1 чайная ложка разрыхлителя;
    – 20 граммов горького шоколада;
    – 1 столовая ложка молока 1,5%.

    Приготовление:

    1. Все ингредиенты, кроме молока и шоколада, сложите в чашу блендера и взбейте до однородной массы.
       
    2. Перелейте тесто в силиконовую форму и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 20 – 25 минут.
       
    3. Дайте кексу немного остыть и достаньте из формы.
       
    4. Шоколад поломайте на кусочки, добавьте молоко и поставим в микроволновую на 30 секунд. Полейте глазурью брауни.

    Приятного аппетита!

    Тоже приготовьте: постный пирог с яблоками без яиц и молочных продуктов.