Эти булочки от бабушки не повторит ни одна пекарня: рецепт с ностальгией

У каждого есть теплое воспоминание о бабушке на кухне и запах домашней выпечки. Если вы хотите снова вернуться в него – этот рецепт гарантирует результат!

Нежное тесто и изящный крем – это замечательное сочетание, перед которым просто невозможно устоять. Наши бабушки разбирались в этом как никто, поэтому всегда получали идеальный результат, рассказывает портал "Господинька".

Как приготовить булочки с кремом как у бабушки?

Время : 1 час

: 1 час Порций: 8

Ингредиенты:

тесто:

– 250 миллилитров теплого молока;

– 50 граммов сахара;

– 15 граммов дрожжей (или чайная ложка сухих);

– щепотка ванилина и соли;

– 1 яйцо;

– 70 граммов мягкого сливочного масла;

– 450 граммов муки;

крем:

– 1 яйцо;

– 50 граммов сахара;

– щепотка ванилина;

– 20 граммов кукурузного крахмала или муки;

– 250 миллилитров молока;

декор:

– мёд;

– кокосовая стружка.

Воспоминание, в которое хочется возвращаться / Фото "Господинька"

Приготовление:

Сначала подготовьте опару: в теплое молоко всыпьте сахар, добавьте дрожжи и оставьте в тепле, пока не появится пышная пена. Затем добавьте яйцо, щепотку соли, ванилин и постепенно всыпайте просеянную муку. В конце вмешайте мягкое сливочное масло и тщательно вымешивайте тесто, пока оно не станет эластичным и послушным. Накройте его полотенцем и оставьте подходить в укромном месте до увеличения в объеме. Пока тесто отдыхает, сварите крем. Соедините яйцо с сахаром, ванилином и крахмалом, разведите массу молоком и прогревайте на небольшом огне, постоянно помешивая, до загустения. Когда тесто подойдет, сформируйте небольшие шарики, выложите их на противень и дайте еще немного подняться. Выпекайте булочки в разогретой духовке до золотистого цвета. Готовую сдобу начините кремом, смажьте сверху тонким слоем меда и щедро притрусите кокосовой стружкой.

Какая разница между сухими и живыми дрожжами?

Основное отличие заключается в концентрации и скорости действия. Живые (прессованные) дрожжи имеют высокую влажность и нуждаются в предварительной активации в теплой жидкости опаре в течение 15 – 20 минут. А Сухие дрожжи – это обезвоженный продукт. Они действуют быстрее, дольше хранятся и часто их можно смешивать непосредственно с мукой без подготовки, объясняет Onet.

С точки зрения результата, опытные пекари ценят живые дрожжи за более глубокий аромат и особую пышность сдобы, что важно для тяжелого теста с большим количеством масла и сахара. Сухие дрожжи удобнее для ежедневной выпечки и хлеба, но они более чувствительны к срокам годности после открытия упаковки.

