Эти булочки от бабушки не повторит ни одна пекарня: рецепт с ностальгией
- Эти булочки с кремом напомнят домашнюю выпечку от бабушки.
- Для лучшего аутентичного вкуса лучше использовать живые дрожжи.
У каждого есть теплое воспоминание о бабушке на кухне и запах домашней выпечки. Если вы хотите снова вернуться в него – этот рецепт гарантирует результат!
Нежное тесто и изящный крем – это замечательное сочетание, перед которым просто невозможно устоять. Наши бабушки разбирались в этом как никто, поэтому всегда получали идеальный результат, рассказывает портал "Господинька".
Как приготовить булочки с кремом как у бабушки?
- Время: 1 час
- Порций: 8
Ингредиенты:
тесто:
– 250 миллилитров теплого молока;
– 50 граммов сахара;
– 15 граммов дрожжей (или чайная ложка сухих);
– щепотка ванилина и соли;
– 1 яйцо;
– 70 граммов мягкого сливочного масла;
– 450 граммов муки;
крем:
– 1 яйцо;
– 50 граммов сахара;
– щепотка ванилина;
– 20 граммов кукурузного крахмала или муки;
– 250 миллилитров молока;
декор:
– мёд;
– кокосовая стружка.
Воспоминание, в которое хочется возвращаться / Фото "Господинька"
Приготовление:
- Сначала подготовьте опару: в теплое молоко всыпьте сахар, добавьте дрожжи и оставьте в тепле, пока не появится пышная пена.
- Затем добавьте яйцо, щепотку соли, ванилин и постепенно всыпайте просеянную муку. В конце вмешайте мягкое сливочное масло и тщательно вымешивайте тесто, пока оно не станет эластичным и послушным.
- Накройте его полотенцем и оставьте подходить в укромном месте до увеличения в объеме.
- Пока тесто отдыхает, сварите крем. Соедините яйцо с сахаром, ванилином и крахмалом, разведите массу молоком и прогревайте на небольшом огне, постоянно помешивая, до загустения.
- Когда тесто подойдет, сформируйте небольшие шарики, выложите их на противень и дайте еще немного подняться.
- Выпекайте булочки в разогретой духовке до золотистого цвета.
- Готовую сдобу начините кремом, смажьте сверху тонким слоем меда и щедро притрусите кокосовой стружкой.
Какая разница между сухими и живыми дрожжами?
Основное отличие заключается в концентрации и скорости действия. Живые (прессованные) дрожжи имеют высокую влажность и нуждаются в предварительной активации в теплой жидкости опаре в течение 15 – 20 минут. А Сухие дрожжи – это обезвоженный продукт. Они действуют быстрее, дольше хранятся и часто их можно смешивать непосредственно с мукой без подготовки, объясняет Onet.
С точки зрения результата, опытные пекари ценят живые дрожжи за более глубокий аромат и особую пышность сдобы, что важно для тяжелого теста с большим количеством масла и сахара. Сухие дрожжи удобнее для ежедневной выпечки и хлеба, но они более чувствительны к срокам годности после открытия упаковки.
