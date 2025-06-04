Как у мамы и в школьной столовой: рецепт тех самых булочек из детства – готовятся на раз-два

Когда в следующий раз вы захотите испечь что-то вкусненькое, то эти булочки точно стоят вашего внимания и кулинарного вдохновения. 24 Канал предлагает напомнить себе вкус детства с рецептом портала Ukr.Media.

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Ингредиенты:

опара:

– 300 миллилитров теплого молока;

– 7 граммов сухих дрожжей 7 граммов сухих дрожжей;

– 50 граммов сахара;

– 100 граммов муки;

тесто:

– мука - 550 граммов муки;

– 1 чайная ложка соли;

– 70 граммов растительного масла;

– 2 яйца;

для формирования булочек:

– 50 граммов растопленного сливочного масла;

– 100 граммов сахара;

– 2 – 3 столовые ложки молока.

Приготовление:

В подогретое молоко добавьте сухие дрожжи и сахар, хорошо перемешайте, а затем всыпьте немного муки. Накройте миску пищевой пленкой и оставьте в теплом месте на 20 минут.

Тем временем в отдельной посуде взбейте яйца, влейте масло, добавьте к готовой опаре и немного подсолите. Далее постепенно подсыпайте муку, постоянно замешивая мягкое тесто. Как только тесто станет эластичным и перестанет прилипать к рукам – оно готово.

Накройте тесто пленкой и оставьте на подъем примерно на 1 – 1,5 часа, пока его объем не увеличится втрое.

Поделите его на две части. Каждую раскатайте в жгут и нарежьте на примерно 15 равных кусочков. Сформируйте из них шарики и накройте полотенцем, чтобы не подсыхали.

Каждый шарик раскатайте в тонкий пласт, смажьте растопленным маслом и притрусите сахаром. Сверните в рулет, сложите вдвое и защипните края. Затем сделайте надрез ножом от сгиба к противоположному краю и разверните края – получите красивую "сердечковую" форму.

Дайте булочкам постоять еще 20 минут при комнатной температуре. Перед выпеканием смажьте их молоком и присыпьте остатками сахара.